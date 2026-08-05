Muerte de un bebé en el Materno Infantil: revelaron los resultados preliminares de la autopsia

Muerte de un bebé en el Materno Infantil / su madre y familia piden justicia.

La investigación por la muerte de Salvador, el bebé de Ayelén Ríos, avanzó con los resultados preliminares de la autopsia ordenada por la Justicia. El informe descartó la hipótesis que figuraba inicialmente en la historia clínica.

Jujuy. Muerte del bebé en el Materno Infantil: "Mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio"

Jujuy. Denuncian negligencia por la muerte de un bebé en el Materno Infantil: "Lo mataron en el hospital"

La autopsia contó con la participación del médico del Ministerio Público de la Acusación y de una profesional propuesta por la familia. “ El informe preliminar da cuenta de que la causa del fallecimiento del bebé es de carácter indefinido ”, explicó Carlos Sebastián Espada, representante legal de la familia.

“ La presunta causa que figuraba en la historia clínica, relacionada con el desprendimiento de placenta, se encuentra absolutamente descartada ”, sostuvo.

Ante este resultado, se ordenaron análisis histopatológicos sobre la placenta y otros órganos considerados esenciales para determinar científicamente la causa del fallecimiento.

La investigación también busca establecer si existió relación entre la demora en la atención denunciada por la familia y la muerte del bebé. “Lo que sí tenemos acreditado es que hubo una demora absolutamente injustificada en la atención de Ayelén y de su bebé”, afirmó Espada.

No obstante, aclaró que será necesario esperar las pericias definitivas para determinar si esa demora tuvo una incidencia directa en el desenlace y si corresponde avanzar con alguna figura penal.

Denuncian presunta negligencia en el Materno Infantil por la muerte de un bebé.

Sobre el caso del bebé muerto en el Materno Infantil

Ayelén Ríos cursaba un embarazo de 38 semanas cuando se presentó en el Hospital Materno Infantil con un importante sangrado.

Según la denuncia presentada por la familia, habría permanecido varias horas sin recibir la atención que requería su estado. Finalmente, el bebé nació sin vida.

A partir de la presentación judicial, se ordenó la exhumación del cuerpo de Salvador y la realización de la autopsia. La medida busca determinar la causa exacta de la muerte y establecer las posibles responsabilidades.