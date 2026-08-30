Buscan donaciones para festejarle el Día del Niño a pacientes oncológicos

La Fundación Fermín Morales lanzó una colecta solidaria para celebrar el Día del Niño el próximo viernes 11 de septiembre junto a pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos en Jujuy.
En diálogo con Canal 4, Miguel Morales, presidente de la Fundación Fermín Morales, explicó que la institución se sostiene principalmente gracias a la colaboración de los voluntarios y de la comunidad jujeña.
“El único ingreso que tiene nuestra fundación para ayudar a los niños y familias en tratamiento oncológico es de los voluntarios de Jujuy”, señaló.
Morales recordó además el origen de la institución: “Nuestra fundación comenzó en 2003 cuando murió mi hijo. De ahí toda la ayuda viene de los voluntarios de Jujuy, así que estoy muy agradecido”.
Cerca de 100 pacientes participarán del festejo
Fundación Fermín Morales.
La celebración estará destinada a alrededor de 100 pacientes. Algunos se encuentran en la denominada Sala Fucsia, mientras que otros llegan desde distintos puntos del interior provincial. “Tratamos que la pasen bien con sus regalos, comida y todo lo que haga falta”, explicó Morales.
Para poder organizar la jornada, la fundación recibe donaciones destinadas a personas de entre 2 y 28 años que atraviesan tratamientos oncológicos.
Se pueden acercar:
- Golosinas
- Juguetes, con la condición de que no sean peluches
- Ropa nueva
- Calzado nuevo
Hasta cuándo y dónde se reciben las donaciones
La fecha límite para colaborar es el viernes 4 de septiembre.
Las donaciones pueden acercarse directamente a la sede de la Fundación Fermín Morales, ubicada en Macedonio Graz 658.
También se puede consultar o coordinar la entrega a través del WhatsApp 3884412910.
El festejo se realizará el viernes 11 de septiembre, con el objetivo de compartir una jornada especial con los pacientes y sus familias.
Colecta para el Día del Niño.
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