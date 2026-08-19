Caminaron casi 9 horas para celebrar el Día del Niño en parajes rurales de Jujuy

Voluntarios jujeños caminaron casi 9 horas para llegar a parajes rurales y celebrar el Día del Niño con chicos de Abra Mayo, Alonso y Yala de Monte Carmelo. La actividad se realizó en el Mes de la Infancia y tuvo como objetivo acercar una jornada especial a comunidades alejadas, donde la distancia y el aislamiento hacen que llegar sea un verdadero desafío.

Yael Fernández y Felipe Díaz, padrinos rurales y voluntarios de Jujuy , contaron que el recorrido fue difícil, pero destacaron el cariño de los chicos y el valor de compartir con familias que sostienen un fuerte arraigo por su cultura.

La idea inicial era celebrar el Día del Niño en Yala de Monte Carmelo, pero antes los voluntarios pasaron también por Alonso y Abra Mayo. Según contaron, salieron desde San Salvador de Jujuy a las 5 de la mañana rumbo a Abra Mayo y llegaron cerca de las 11 a San Bernardo. Desde allí, caminaron casi 9 horas hasta el destino.

La distancia también forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes de la zona. Muchos chicos permanecen 20 días en clases porque llegan desde puntos remotos, parajes, cuevas o casas viejas, ubicadas lejos de la escuela. En algunos casos, caminan hasta 3 horas para poder asistir.

La emoción de compartir en los parajes

Para Yael Fernández, la experiencia fue muy significativa por el vínculo que se genera con los chicos y por lo que se aprende al convivir con ellos. “Fue una experiencia muy linda el poder convivir con los chicos”, expresó.

La voluntaria remarcó que uno de los aspectos que más la impactó fue el lazo que tienen con sus raíces y con su comunidad.

Es impresionante el arraigo que tienen con su cultura, es muy emocionante cuando nos vamos a despedir, ellos no quieren que nos vayamos, mencionó emocionada Yael. Es impresionante el arraigo que tienen con su cultura, es muy emocionante cuando nos vamos a despedir, ellos no quieren que nos vayamos, mencionó emocionada Yael.

Fernández también señaló que la celebración les hizo bien a los chicos y que el viaje dejó una enseñanza profunda para quienes participaron.

“Me deja mucho aprendizaje por nuestras raíces, el respetar nuestra cultura y valorar lo que tenemos nosotros que quizás allá no llega por la distancia y el aislamiento que tienen”, agregó.

El cariño que hace volver

Felipe Díaz también destacó el esfuerzo físico que implica llegar a estos lugares, especialmente por las largas caminatas y el malestar que puede generar la altura. Sin embargo, aseguró que el cariño de los chicos compensa todo.

El cariño de los chicos te hace tan bien que te olvidás todos los males, los malestares por la altura. El cariño de los chicos te hace tan bien que te olvidás todos los males, los malestares por la altura.

Después de varias horas de camino, los voluntarios compartieron juegos y actividades con los niños, aun con el cansancio acumulado. “Terminamos jugando totalmente cansados pero siempre existe esa energía y que nos hace volver siempre”, puntualizó Díaz.