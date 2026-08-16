Día del Niño: los jujeños recordaron cuál fue su primer juguete

Muñecas, bicicletas, pelotas, dinosaurios, autitos y hasta un celular con tapita aparecieron entre los recuerdos de los jujeños al responder una pregunta sencilla pero cargada de nostalgia: cuál fue su primer juguete. En el Día del Niño , distintos entrevistados volvieron por un momento a aquellas sorpresas y regalos que marcaron su infancia.

Uno de los jóvenes entrevistados recordó un regalo inspirado en Toy Story . “Eran un conejo y un pato. Me acuerdo que ese fue mi primer regalo que me dieron así de sorpresa”, contó. También relató cómo fue aquel momento: “Me levanté, me llevaron al cuarto de mis papás con mi hermano, y ahí ellos tenían las manos en la espalda y fueron y me dieron el regalo y me re sorprendí”. Con el paso de los años, sus intereses cambiaron. Al ser consultado sobre qué pediría actualmente, respondió que libros, especialmente de romance, porque le gusta mucho leer.

Entre las mujeres entrevistadas también aparecieron recuerdos clásicos de otras épocas. Una de ellas mencionó “las tacitas de porcelana que vienen completitas con su vajilla”, mientras que otra recordó unas muñecas que ella misma había elegido y también peluches.

Otro de los testimonios tuvo como protagonista una bicicleta. “ Y sigo amando las bicicletas”, aseguró el entrevistado . “Fue hermoso porque yo usaba una bicicleta que había heredado y de repente he visto mi bicicleta nueva, brillante, hermosa”, relató. Sin embargo, señaló que sus recuerdos del Día del Niño no quedaron únicamente asociados a los regalos.

“Por ahí lo que más recuerdo del Día del Niño era salir, pasear en el parque, los momentos de diversión, de poder hacer algo diferente a la rutina”, expresó. Ahora, esa afición parece continuar en la siguiente generación: contó que actualmente le piden unos patines. “Algo con ruedas también. Sigue la tradición”, comentó.

Un chico recordó que su primer juguete fue una pelota de fútbol que recibió de sorpresa. Si bien no pudo reconstruir con precisión aquel momento, sí aseguró que la recibió “contento, feliz”. Otro entrevistado recordó un regalo particular para la época: “Me acuerdo que mi padrino me regaló un celular cuando se pusieron de moda los celulares con tapita y yo fui muy feliz, obvio”. Aunque señaló que su padrino no era demasiado demostrativo, el regalo quedó marcado en su memoria: “No muy emotivo porque él no es como muy cariñoso, pero me lo compró y fui muy feliz”.

También aparecieron recuerdos de un dinosaurio grande, un camión con varios autitos pequeños y una casita con muñequitos. Entre los pedidos actuales, uno de los jóvenes contó que este año pidió unos botines.

Uno de los entrevistados llevó la pregunta hacia los regalos que él mismo hizo como padre. Recordó que tiene una hija de 29 años y un hijo de 26, y que conserva especialmente en la memoria los primeros juguetes que les regalaron. “A mi hija, año número uno, le regalamos una pepona, una muñeca pepona. Y a mi hijo, pues yo soy futbolero, una pelota de fútbol”, contó.

Los jujeños y sus juguetes en el Día del Niño (Foto ilustrativa)

Más allá de los objetos, destacó el valor que para él siempre tuvo la celebración y el tiempo compartido con sus hijos. “Todos los años les festejábamos bien el Día del Niño. Porque realmente yo creo que es lo más lindo que puede uno hacer, ¿no? Sacar al niño, hacerlo sentir niño. Si se puede, hacer un regalito”, expresó. Y resumió su deseo como padre en una idea que va más allá de cualquier juguete: “Después educarlo para que en la vida sea feliz”.

La Catedral de Jujuy celebra el Día del Niño en Plaza Belgrano

La Catedral de Jujuy realizará este domingo 16 de agosto una celebración especial por el Día del Niño en la Glorieta de la Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy. La actividad comenzará a las 16 horas y contará con distintas propuestas destinadas a los más chicos.

La jornada se desarrollará bajo el lema “Con la alegría de San Tarcisio: ‘Dejen que los niños vengan a mí’” y estará organizada por la Catedral de Jujuy junto a la Comisión Diocesana de Aspirantes.

Durante la tarde habrá juegos, payasos, sorpresas y distintas actividades recreativas para que los niños puedan disfrutar junto a sus familias. También se realizará una chocolateada y desde la organización indicaron que cada niño deberá llevar su propia taza para participar.

“Vení a disfrutar un día lleno de alegría, risas y mucha diversión”, invitaron desde la organización. La propuesta tendrá lugar desde las 16 horas en uno de los espacios centrales de la ciudad y estará especialmente dedicada a los niños en el marco de su celebración.

Transporte urbano gratis por el Día del Niño

El transporte urbano de pasajeros será gratuito para niños y niñas de hasta 13 años este domingo 16 de agosto en San Salvador de Jujuy, con motivo de la celebración del Día de la Niñez. La medida fue informada por la Municipalidad capitalina y estará vigente durante toda la jornada establecida.

La disposición fue tomada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de facilitar el traslado de las familias jujeñas durante una fecha especialmente dedicada a los más pequeños.

El beneficio estará disponible desde las 08:00 hasta las 22:00 horas y alcanzará al servicio de transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy. Durante esa franja horaria, los niños y niñas de hasta 13 años podrán utilizar el transporte urbano sin costo.