Navidad 2025: se vendieron menos juguetes que el año pasado

Caida en la venta de juguetes.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete reportó un saldo negativo en las ventas navideñas, influenciado por la debacle del Día del Niño y retrocesos mensuales, aunque promociones y pagos electrónicos impulsaron compras de emergencia. El porcentaje cayó un 2,9 en comparación con el mismo período del año pasado.

Repunte sobre el final En el informe la CAIJ sostuvo que las ventas de juguetes durante diciembre registraron una caída del 6,9% en unidades, a pesar de una mejora en los días previos a Nochebuena. Esta recuperación no compensó la baja observada en el Día del Niño ni los retrocesos de los meses siguientes.

El presidente de la Cámara, Matías Furió, destacó que "el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, que había mostrado una caída fuerte e inesperada". Sin embargo, el resultado final fue negativo, con un informe que no logró equilibrar el año.

Juguetes - dia del niño (4) Promociones y financiamiento Las compras fueron fuertemente impulsadas por descuentos, promociones y opciones de financiamiento, que sostuvieron la actividad comercial. En particular, las adquisiciones del último momento representaron una porción significativa de las operaciones.

En un contexto de bajas tasas de interés, los comercios ofrecieron cuotas sin interés, beneficiando al consumidor. Esto consolidó un cambio en los hábitos de pago: tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron el 95% de las transacciones, con el uso de efectivo casi nulo. Cómo fueron las ventas online Las ventas online, que representan cerca del 25% del mercado total, se mantuvieron estables sin crecimiento interanual. Este segmento se vio afectado por la competencia de plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon. En contraste, las ventas presenciales en comercios físicos cayeron cerca del 10%, lo que explica el resultado global negativo del 6,9%. A pesar de la estabilidad digital, el sector juguetero cierra un 2025 con desafíos pendientes.

