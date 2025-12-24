miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 12:39
Encuesta.

Los pedidos de los jujeños a Papá Noel: qué desean para esta Navidad

TodoJujuy.com salió a consultar a los jujeños cuáles son sus deseos para esta Navidad 2025. Mirá lo que más pidieron.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Regalos de Navidad - Foto creada con IA



Con la llegada de las fiestas, una encuesta realizada por Canal 4 permitió conocer cuáles son los principales deseos de los jujeños para esta Navidad. Los resultados muestran una fuerte inclinación hacia pedidos vinculados a la salud, el trabajo y la paz, aunque también aparecen algunos deseos materiales.


Salud, el pedido que más se repite

Entre las respuestas más frecuentes apareció la salud, tanto para uno mismo como para la familia. Muchos señalaron que, frente a un año complejo, este se convirtió en el deseo principal para pasar las fiestas en paz.

"Mucho amor, paz y salud sobre todo para mis hijos, para mi familia y para todos" "Mucho amor, paz y salud sobre todo para mis hijos, para mi familia y para todos"

"Salud a toda mi familia, a mi mejor amigo, a mi mamá, mi papá, mi hermano que está en la Pampa, que se recibió" "Salud a toda mi familia, a mi mejor amigo, a mi mamá, mi papá, mi hermano que está en la Pampa, que se recibió"

Trabajo y tiempo con la familia

Otro de los pedidos más mencionados fue el trabajo. Las dificultades económicas empujaron a gran parte de los consultados a pedir empleo, mejores oportunidades o estabilidad laboral para el próximo año. Además, otros aprovecharon para pedir más tiempo compartido con la familia y amigos.

"Mucho amor para todas las familias y trabajo" "Mucho amor para todas las familias y trabajo"

"Más tiempo con la familia, más tiempo con mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque la familia es lo importante" "Más tiempo con la familia, más tiempo con mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque la familia es lo importante"

"Poder disfrutar unas lindas vacaciones con mi familia" "Poder disfrutar unas lindas vacaciones con mi familia"

Paz mundial y armonía

También surgieron deseos vinculados a la paz mundial, la armonía y la tranquilidad en los hogares. Para muchos, Papá Noel representa la posibilidad simbólica de un cambio colectivo que mejore la convivencia y el clima social.

"Paz, tranquilidad y que este país remonte un poquito y que sea lo mejor para todos" "Paz, tranquilidad y que este país remonte un poquito y que sea lo mejor para todos"

"En primer lugar la paz para el mundo, salud para los enfermos, que haya trabajo para todos" "En primer lugar la paz para el mundo, salud para los enfermos, que haya trabajo para todos"

Los pedidos materiales también aparecieron

Si bien la mayoría de las respuestas se concentraron en cuestiones emocionales o sociales, algunos jujeños también mencionaron regalos materiales. Entre ellos, casas, vehículos, dispositivos electrónicos, entre otros.

"Yo la verdad que le pediría cosas materiales también que se necesitan. Una casa, un auto, una moto" "Yo la verdad que le pediría cosas materiales también que se necesitan. Una casa, un auto, una moto"

"Una tablet que tenía un lápiz, me gusta mucho" "Una tablet que tenía un lápiz, me gusta mucho"

"Una moto sirve mucho para movilizarnos" "Una moto sirve mucho para movilizarnos"

Mirá los deseos y pedidos de los jujeños para Navidad 2025

Embed - ENCUESTA: ¿QUÉ PIDEN LOS JUJEÑOS A PAPÁ NOEL?















