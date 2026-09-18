Cómo eliminar la grasa acumulada en el extractor de la cocina con un truco fácil.

Mantener el extractor de la cocina en buenas condiciones requiere realizar periódicamente una higienización a fondo , ya que esto no solo favorece la limpieza de la cocina, sino que también contribuye a prevenir posibles problemas de seguridad . Para eliminar la grasa acumulada en este lugar, existe este truco ideal para facilitar el trabajo.

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El funcionamiento cotidiano hace que los filtros vayan reteniendo residuos , especialmente restos de grasa y partículas de humo , hasta formar una película espesa que puede dificultar considerablemente la extracción.

Cuando el sistema pierde eficiencia, el vapor y los olores generados al cocinar dejan de ser evacuados correctamente y terminan extendiéndose por los distintos ambientes, adhiriéndose a superficies, muebles y telas . Al mismo tiempo, el motor necesita realizar un esfuerzo mayor para compensar la pérdida de rendimiento, algo que puede deteriorarlo y reducir su tiempo de funcionamiento.

Además, dejar que los restos grasos se acumulen durante períodos prolongados aumenta otro peligro importante: la posibilidad de que se produzca un incendio .

Los restos de grasa acumulados presentan un elevado riesgo de combustión. Si las llamas provenientes de las hornallas alcanzan una campana extractora que se encuentra cubierta de residuos, el fuego podría extenderse con rapidez a través de su sistema de conductos.

A esto se suma un problema relacionado con la higiene: las sustancias grasas que permanecen adheridas a estas superficies pueden favorecer la proliferación de bacterias y otros microorganismos, que eventualmente podrían entrar en contacto con los alimentos durante su preparación y representar un riesgo para la salud de quienes viven en el hogar.

Para quitar la suciedad acumulada de manera eficiente y evitar el uso de productos demasiado fuertes, se pueden aplicar algunas alternativas domésticas. Una de las opciones más prácticas es colocar los filtros de metal dentro de un recipiente amplio con agua a punto de ebullición, agregar una taza de bicarbonato de sodio y completar con una pequeña cantidad de detergente desengrasante.

La acción del bicarbonato ayuda a aflojar y remover los restos grasos que quedan atrapados en zonas difíciles de alcanzar con una esponja.

Para higienizar la parte exterior de la campana y dejar sus superficies con un aspecto más reluciente, el vinagre blanco puede ser una alternativa sencilla y efectiva. Al combinarlo con agua templada y extender la preparación mediante un paño de textura delicada, es posible retirar la película grasosa que suele quedar sobre el material y eliminar esa desagradable sensación aceitosa, sin provocar marcas ni deteriorar la superficie.

Trucos caseros para sacar la grasa del extractor

Preparar un baño de agua caliente: coloca los filtros dentro de una pileta o recipiente amplio y cúbrelos con agua recién hervida o a una temperatura muy elevada.

coloca los filtros dentro de una pileta o recipiente amplio y cúbrelos con o a una temperatura muy elevada. Incorporar el bicarbonato: agrega aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio al agua y distribúyelo sobre los filtros. Su acción ayudará a desprender los residuos de grasa acumulados.

Sumar vinagre blanco: añade un buen chorro de vinagre blanco a la preparación para reforzar el efecto desengrasante y contribuir a la higiene de los filtros.

añade un buen chorro de a la preparación para reforzar el y contribuir a la higiene de los filtros. Esperar el tiempo necesario: deja las piezas sumergidas y en reposo durante unos 20 minutos . De este modo, la suciedad grasa tendrá tiempo suficiente para ablandarse y resultar más sencilla de eliminar.

deja las piezas sumergidas y en reposo durante unos . De este modo, la suciedad grasa tendrá tiempo suficiente para ablandarse y resultar más sencilla de eliminar. Eliminar la suciedad adherida: utiliza un cepillo de fibras delicadas y pásalo cuidadosamente por las pequeñas ranuras y espacios donde suelen quedar restos acumulados.

utiliza un y pásalo cuidadosamente por las pequeñas ranuras y espacios donde suelen quedar restos acumulados. Hacer una mezcla limpiadora: combina bicarbonato de sodio con una cantidad reducida de agua hasta conseguir una preparación densa, similar a una pasta.

combina con una cantidad reducida de agua hasta conseguir una preparación densa, similar a una pasta. Cubrir las áreas afectadas: distribuye la mezcla sobre los sectores de la campana donde haya grasa incrustada. Procura mantenerla alejada de los controles, interruptores y cualquier parte que contenga conexiones o elementos eléctricos.