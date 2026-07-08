Jujuy será sede de Experiencia Endeavor NOA 2026: cuándo será el encuentro de emprendedores

El próximo 10 de septiembre, Ciudad Cultural será escenario de Experiencia Endeavor NOA 2026, uno de los encuentros más importantes del ecosistema emprendedor del norte argentino. La propuesta reunirá en Jujuy a emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y referentes de distintos sectores con el objetivo de generar vínculos, compartir experiencias y potenciar nuevos proyectos.

La iniciativa busca convertirse en un espacio donde las ideas puedan transformarse en oportunidades de crecimiento, promoviendo la innovación y el desarrollo de emprendimientos en toda la región.

Charlas, mentorías y espacios de capacitación Durante la jornada habrá una agenda con actividades pensadas para quienes buscan impulsar sus proyectos o adquirir nuevas herramientas. Entre las propuestas se destacan las Endeavor Talks, donde emprendedores y líderes compartirán sus experiencias, aprendizajes y desafíos; los Workshops, con capacitaciones prácticas sobre distintas temáticas; y las Endeavor Mentors, instancias de intercambio con empresarios, especialistas y consultores que brindarán asesoramiento personalizado.

Además, funcionará un espacio destinado a instituciones públicas y privadas que acompañan a emprendedores, donde se presentarán programas, herramientas y oportunidades de financiamiento y desarrollo.

Una nueva propuesta para fortalecer proyectos Como novedad de esta edición, el encuentro incorporará el Club de Pitch, una actividad destinada a quienes quieran mejorar la presentación de sus emprendimientos, validar sus propuestas de valor y entrenar la comunicación frente a referentes del ecosistema emprendedor. El cierre será con un espacio de networking, pensado para facilitar el intercambio entre emprendedores, inversores, empresarios y organizaciones de apoyo, favoreciendo la generación de contactos y futuras alianzas. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Endeavor NOA. Jujuy será sede de Experiencia Endeavor NOA 2026

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