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8 de julio de 2026 - 13:01
Networking.

Jujuy será sede de Experiencia Endeavor NOA 2026: cuándo será el encuentro de emprendedores

Ciudad Cultural recibirá el 10 de septiembre a emprendedores, empresarios e inversores de todo el NOA.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El próximo 10 de septiembre, Ciudad Cultural será escenario de Experiencia Endeavor NOA 2026, uno de los encuentros más importantes del ecosistema emprendedor del norte argentino. La propuesta reunirá en Jujuy a emprendedores, empresarios, inversores, estudiantes y referentes de distintos sectores con el objetivo de generar vínculos, compartir experiencias y potenciar nuevos proyectos.

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La iniciativa busca convertirse en un espacio donde las ideas puedan transformarse en oportunidades de crecimiento, promoviendo la innovación y el desarrollo de emprendimientos en toda la región.

Charlas, mentorías y espacios de capacitación

Durante la jornada habrá una agenda con actividades pensadas para quienes buscan impulsar sus proyectos o adquirir nuevas herramientas. Entre las propuestas se destacan las Endeavor Talks, donde emprendedores y líderes compartirán sus experiencias, aprendizajes y desafíos; los Workshops, con capacitaciones prácticas sobre distintas temáticas; y las Endeavor Mentors, instancias de intercambio con empresarios, especialistas y consultores que brindarán asesoramiento personalizado.

Además, funcionará un espacio destinado a instituciones públicas y privadas que acompañan a emprendedores, donde se presentarán programas, herramientas y oportunidades de financiamiento y desarrollo.

Una nueva propuesta para fortalecer proyectos

Como novedad de esta edición, el encuentro incorporará el Club de Pitch, una actividad destinada a quienes quieran mejorar la presentación de sus emprendimientos, validar sus propuestas de valor y entrenar la comunicación frente a referentes del ecosistema emprendedor.

El cierre será con un espacio de networking, pensado para facilitar el intercambio entre emprendedores, inversores, empresarios y organizaciones de apoyo, favoreciendo la generación de contactos y futuras alianzas.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de Endeavor NOA.

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Jujuy será sede de Experiencia Endeavor NOA 2026

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