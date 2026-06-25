jueves 25 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de junio de 2026 - 20:59
Historias.

La angustia de una venezolana en Jujuy: "Hasta que no escuché a mi mamá, no me quedé tranquila"

Comunicaciones colapsadas, familiares en las calles y vecinos refugiados, ese es el panorama que se vive en Venezuela tras los terremotos.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La venezolana contó la desesperación que vivió hasta saber que su madre y sus hermanas estaban con vida tras los terremotos.

La venezolana contó la desesperación que vivió hasta saber que su madre y sus hermanas estaban con vida tras los terremotos.

Ninoska Rojas, venezolana residente en Jujuy, pasó varias horas sin poder comunicarse con su madre, sus hermanas y otros familiares que viven en Caracas después de los terremotos que sacudieron Venezuela. La distancia, las comunicaciones colapsadas y las imágenes que comenzaban a circular transformaron la noche en una espera cargada de miedo e incertidumbre.

Lee además
Desesperada búsqueda de la familia de Lucas Trejo tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela.
Sociedad.

Venezuela: buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el sismo
Terremotos en Venezuela.
En vivo.

Terremotos en Venezuela: EE.UU. eliminó sanciones y Argentina enviará ayuda

“Acá estamos sin dormir. Fueron horas muy duras para todos. El no saber de mi mamá, de mis hermanas que viven en Caracas, fue desesperante”, relató durante una entrevista.

Mientras seguía las noticias desde Jujuy, Ninoska intentaba comunicarse una y otra vez con cada persona cercana. No buscaba demasiadas explicaciones: necesitaba apenas una respuesta que confirmara que estaban con vida.

“Acá estamos sin dormir. Fueron horas muy duras para todos" “Acá estamos sin dormir. Fueron horas muy duras para todos"

Terremotos en Venezuela: “Llamaba y no respondía nadie”

Ninoska se enteró de lo ocurrido cuando regresaba de trabajar. Fue su hija quien la llamó para contarle que un fuerte terremoto había afectado Venezuela y que tampoco podía comunicarse con su abuela.

“Mi hija me llamó y me dijo: ‘Mami, ¿te comunicaste con mi abuela? Hubo un terremoto’. Yo empecé a llorar y a gritar. Le decía que no podía ser” “Mi hija me llamó y me dijo: ‘Mami, ¿te comunicaste con mi abuela? Hubo un terremoto’. Yo empecé a llorar y a gritar. Le decía que no podía ser”

Al llegar a su casa, comenzó una cadena desesperada de llamados. “Empecé a llamar a mi mamá, a mis hermanas, a mis tías, a todos los que conocía. Nada, nada, nada. Nadie me decía: ‘Acá estamos, estamos bien’”, contó.

Las comunicaciones se encontraban completamente colapsadas. Durante horas no hubo mensajes, llamadas ni respuestas que permitieran saber qué estaba pasando con su familia.

“Querés ir, pero no podés ir. Querés estar, querés saber. Fue angustiante” “Querés ir, pero no podés ir. Querés estar, querés saber. Fue angustiante”

La primera comunicación llegó cerca de la medianoche

El alivio recién llegó varias horas después. Cerca de las 12 de la noche logró comunicarse con una de sus hermanas y confirmar que su madre y otros familiares estaban con vida.

“Recién a las 12 de la noche pude hablar con mi hermana. Estaba mi mamá, estaban todos”, señaló.

Más tarde pudo conversar con su padrastro, quien le contó que numerosos vecinos se habían reunido en la casa de su madre para pasar juntos las horas posteriores a los sismos.

“Me dijo que la mayoría de los vecinos estaban todos en la casa de mi mamá, conteniéndose unos con otros y esperando que no vuelva a pasar”, relató.

La vivienda se convirtió de manera improvisada en un espacio de encuentro y refugio. Frente al miedo, las familias decidieron permanecer juntas, acompañarse y esperar información sobre posibles réplicas.

image
La angustia invade Venezuela

La angustia invade Venezuela

“Hasta que no escuché su voz, no me quedé tranquila”

Aunque había recibido algunos mensajes, Ninoska necesitaba una confirmación más personal. No podía sentirse en calma hasta ver a su madre o escucharla directamente.

“Hasta que yo no viera a mi mamá por una videollamada, hasta que no escuchara su voz, no me iba a quedar tranquila”, afirmó.

La incertidumbre dejó una marca profunda. Incluso después de recuperar el contacto con su familia, todavía sentía en el cuerpo la tensión acumulada durante la noche.

“Yo todavía estoy temblando. Fue una cosa muy extraña y muy difícil”, confesó.

Su relato refleja la situación de miles de venezolanos que viven fuera de su país y que atravesaron la emergencia pegados a un teléfono, esperando una llamada o un mensaje.

“Venezuela no está preparada para esto”

Ninoska aseguró que su madre recuerda el terremoto ocurrido en 1967, aunque sostuvo que nunca había vivido una situación de esta magnitud.

“Mi mamá me cuenta que hubo un terremoto en el año 67, pero me dice que no fue tan terrible como este” “Mi mamá me cuenta que hubo un terremoto en el año 67, pero me dice que no fue tan terrible como este”

La entrevistada también vinculó la vulnerabilidad frente a la catástrofe con la delicada situación económica y social que atraviesa Venezuela.

“Venezuela no está preparada para esto. Estamos saliendo de cosas económicamente muy difíciles, con mucha inestabilidad, y ahora viene a pasar esto. El pueblo no está preparado”, afirmó.

De acuerdo con los relatos que recibió desde Caracas, hubo daños importantes, edificios afectados, centros comerciales derrumbados y personas que todavía no habían podido ser localizadas.

“O sea, fue destrucción total. Se cayeron centros comerciales y todavía hay gente que no pudieron localizar”, señaló.

Vecinos unidos frente al miedo

Ante la posibilidad de nuevas réplicas, muchas personas permanecieron fuera de sus viviendas o buscaron refugio en casas consideradas más seguras.

En el barrio donde vive su madre, los vecinos decidieron reunirse y acompañarse. Algunos servicios habían sido interrumpidos por precaución, lo que aumentaba la incertidumbre.

“Están todos ahí, esperando y conteniéndose. Cortaron los servicios por precaución”, explicó Ninoska.

En medio de la tragedia, esa organización espontánea mostró también una respuesta profundamente humana: compartir el miedo para no atravesarlo en soledad.

Desde Jujuy, Ninoska continúa pendiente de cada mensaje y de cada llamada. Saber que su familia está con vida trajo alivio, pero no borró la angustia de una noche en la que la distancia pareció todavía más grande.

Lo más importante

  • Ninoska Rojas es venezolana y reside actualmente en Jujuy.
  • Su madre, hermanas y otros familiares viven en Caracas.
  • Pasó varias horas sin poder comunicarse con ellos.
  • Las comunicaciones se encontraban colapsadas.
  • Cerca de la medianoche logró hablar con una de sus hermanas.
  • Vecinos se refugiaron en la casa de su madre y permanecieron juntos.
  • Ninoska aseguró que todavía se encuentra afectada por la angustia vivida.
  • “Hasta que no escuché la voz de mi mamá, no me quedé tranquila”, expresó.

Embed - NINOSKA ROJAS - VENEZOLANA - Situación de Venezuela tras los terremotos

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Venezuela: buscan a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el sismo

Terremotos en Venezuela: EE.UU. eliminó sanciones y Argentina enviará ayuda

Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner

Desde la cárcel, Nicolás Maduro envió un mensaje por los terremotos en Venezuela

Venezolanos en Jujuy se organizan para ayudar tras los terremotos: "nos estamos movilizando"

Lo que se lee ahora
Así está Venezuela tras el desastre. (Foto: REUTERS/Maxwell Briceno) video
Jujuy

Venezolanos en Jujuy se organizan para ayudar tras los terremotos: "nos estamos movilizando"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela video
Mundo.

Hay al menos 164 muertos y más de 971 heridos por los terremotos en Venezuela

Goleada mexicana.
Fútbol.

Mundial 2026: México goleó y con Sudáfrica avanzaron a 16avos

Jujuy bajo cero  video
Jujuy.

Tres ciudades de Jujuy registraron temperaturas de 10 grados bajo cero este jueves

Al menos ocho alumnos se intoxicaron con pastillas en una escuela de Perico
Jujuy.

Al menos ocho alumnos se intoxicaron con pastillas en una escuela de Perico

Mundial 2026: por qué los viajes podrían favorecer lasinfidelidades (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Mundial 2026: por qué los viajes podrían favorecer las infidelidades

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel