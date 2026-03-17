Cristina Fernández de Kirchner declara este martes por la causa Cuadernos

Este martes 17 de marzo, Cristina Fernández de Kirchner se presentará a declarar en los tribunales de Comodoro Py en el marco del juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas . Será custodiada desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Fue citada a declarar por el Tribunal Oral Federal 7 , integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, responsables de llevar adelante el juicio. Se espera que este antes de las 9 horas, y el operativo estará a cargo de la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación.

Las audiencias tendrán una modalidad híbrida : quienes deban declarar deberán asistir a la Sala AMIA de Comodoro Py, mientras que el resto de las partes podrá seguir la audiencia de forma virtual. La audiencia de este martes se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación Argentina.

Se espera que sectores de la militancia acudan al domicilio de la ex presidenta para acompañarla antes de su declaración . “Siempre con Cristina, Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa. Nosotros vamos a estar con ella. Martes 17 en San José 1111. Desde las 7 am hasta que vuelva Cristina”, marca la convocatoria difundida a través de redes sociales.

Tras la declaración de la ex mandataria, será el turno del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para luego seguir con el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal en el kirchnerismo, Roberto Baratta; su ex secretario privado Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa.

En todos los casos podrán aceptar hablar ante el Tribunal, responder o no preguntas, o bien hacer uso de su derecho a no declarar con opción a hacerlo más adelante, en cualquier tramo del debate oral. Lo que no podrán evitar es la visita a tribunales para presentarse ante los jueces el día de la citación.

Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner

La ex presidenta habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py con fuertes críticas a los jueces y a la política económica de Javier Milei. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”.

“El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’”, señaló en un mensaje que publicó en sus redes sociales. “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más”, indicó.

Además, apuntó contra la política económica que impulsa Javier Milei: “Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (cómo le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle”, agregó.

Causa Cuadernos

El caso investiga a la ex presidenta por la presunta existencia de una organización dentro del Estado que habría recaudado dinero ilícito a través de empresas contratistas y algunas entidades públicas, y que, según la acusación, habría sido liderada por Cristina y su marido Néstor Kirchner.