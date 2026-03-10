Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el próximo martes

La próxima semana está previsto que siga adelante el juicio que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados en la Causa Cuadernos. En ese sentido, se estima que avance hacia la etapa de declaraciones indagatorias de los supuestos implicados, tras el rechazo este martes de todos los planteos de nulidad que buscaban invalidarlo.

Las indagatorias darán inicio el próximo martes de manera presencial en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, tribunales de Retiro. La primera será la ex presidenta Cristina Kirchner y luego seguirá el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El listado para ese día, salvo que se pida alguna reprogramación, se completará con los acusados Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa. El Tribunal pidió a sus defensas que de ser posible informen con anterioridad si aceptarán hablar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La ex presidenta y De Vido están detenidos con condena firme en diferentes causas penales, ante lo cual se tendrán que coordinar sus traslados. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cumple seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y tiene arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, Constitución.

En tanto, De Vido está detenido en la cárcel de Ezeiza por la tragedia del tren de Once.

Causa Cuadernos: planteos rechazados

El Tribunal Oral Federal 7 resolvió sobre 55 planteos hechos durante la etapa de cuestiones preliminares, entre ellos la nulidad total del caso Cuadernos, prescripción por el paso del tiempo y pedidos de sobreseimiento hechos por las defensas.

En primer lugar se rechazó un planteo de nulidad de la causa que presentó la defensa de la ex presidenta y el juicio seguirá adelante.

Los jueces desestimaron planteos de prescripción por el paso del tiempo y violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, para apartar a la UIF como querella en el juicio y otros relativos a la validez de la Ley del Arrepentido y a las confesiones de los imputados colaboradores en este caso.

Como sucedía desde el inicio el debate oral la audiencia se llevó adelante de manera virtual, con los jueces en la sala de audiencias en su sede del Palacio de