Pappo y el origen del Día del Guitarrista: por qué se eligió el 10 de marzo para el homenaje

Cada 10 de marzo se celebra en Argentina el Día Nacional del Guitarrista , una fecha dedicada a reconocer el rol de los intérpretes del instrumento y, especialmente, a homenajear a Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como Pappo.

La conmemoración fue establecida por la Ley 26.558 , sancionada por el Congreso de la Nación a partir de un proyecto impulsado por el entonces senador Daniel Filmus . La elección del día no es casual: coincide con el nacimiento del legendario guitarrista, ocurrido el 10 de marzo de 1950 en el barrio porteño de La Paternal .

La instauración de esta fecha busca reconocer la enorme influencia que tuvo Pappo en la historia del rock nacional. A fines de la década de 1960 comenzó a introducir de manera sistemática estructuras del blues eléctrico y del hard rock en la escena argentina, marcando el camino para generaciones posteriores de músicos.

A lo largo de su carrera formó parte de bandas fundamentales del género como Los Gatos y Los Abuelos de la Nada , además de liderar proyectos propios que se volverían emblemáticos: Pappo's Blues y Riff .

Su estilo, potente y directo, ayudó a consolidar el lenguaje de la guitarra eléctrica dentro del rock argentino.

La ley que instauró el Día Nacional del Guitarrista

El proyecto que dio origen a la efeméride tomó fuerza tras la muerte del músico, ocurrida el 25 de febrero de 2005 en un accidente de tránsito cerca de Luján.

A partir de entonces, asociaciones de músicos, productores y entidades culturales impulsaron una iniciativa legislativa que finalmente se convirtió en ley. En el texto se destaca a Napolitano como uno de los guitarristas más influyentes del país, tanto por su técnica como por su aporte estilístico.

A diferencia de otras efemérides culturales que recuerdan la fecha de fallecimiento de un artista, en este caso se decidió homenajearlo el día de su nacimiento para resaltar la vigencia de su obra y su legado creativo.

El reconocimiento internacional y el vínculo con B.B. King

El talento de Pappo también trascendió fronteras. En 1993 fue invitado por el legendario bluesman B.B. King a tocar en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más importantes del mundo.

Durante aquella presentación, el músico estadounidense lo presentó ante el público como “un amigo del sur” y destacó su talento con una frase que quedó en la historia:

“Pappo es uno de los mejores guitarristas del mundo, no solo de Argentina”.

Su estilo se caracterizó por el uso de la escala pentatónica, un vibrato intenso y una ejecución poderosa que fusionó el blues clásico con la energía del hard rock.

Un legado que sigue vivo

Hoy, cada 10 de marzo, recitales, homenajes y encuentros de músicos recuerdan la figura de Pappo y celebran la guitarra como uno de los instrumentos centrales de la identidad del rock argentino.

A más de dos décadas de su muerte, su influencia sigue presente en nuevas generaciones de guitarristas que encuentran en su obra una referencia fundamental del blues y el rock nacional.