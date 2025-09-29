lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 17:50
Música.

El jujeño Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarras del Mundo

El guitarrista jujeño Sebastián Sivila participó en una de las sedes del Festival Guitarras del Mundo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
SebastiánSivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

El jujeño Sebastián Sivila representó a nuestra provincia en el prestigioso Festival Guitarras del Mundo. Fue durante la edición realizada en Salta, más precisamente en Rosario de la Frontera. Fue invitado como concertista nacional.

Lee además
Para Frank Watkinson la idea de convertirse en una estrella de YouTube parecía tan lejana como inesperada.
Viral.

Jubilado emociona en redes con su guitarra cantando temas del mundial
Jonás Gutiérrez, quien tuvo un recordado paso por el Newcastle de la Premier League, se dio el gusto en el centro de la ciudad
Viral.

"Tocando la guitarra en la calle": así es la nueva vida de un ex jugador de la selección argentina

Sivila es un destacado guitarrista jujeño con una amplia trayectoria en la música clásica y popular. “Mi agradecimiento a todo el público presente y a los artistas con los que compartí escenario”, posteó en sus redes, quien estuvo junto al peruano Percy Murguia Huillca y al trio Dalddos Barboza Cruz.

“Simplemente agradecer a Juan Falú por confiar y convocarme en calidad de artista nacional”, agregó Sivila sobre la convocatoria del creador y director artístico del festival que se hace en varias provincias. “Una experiencia inolvidable”.

Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo
Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

Quién es Sebastián Sivila

El jujeño es profesor de música egresado de la Escuela Superior de Música de Jujuy, en donde se desempeñó como profesor de guitarra desde 2011 hasta 2015. Asistió al seminario dictado por Juan Falú, y ofreció conciertos de Guitarra en el Encuentro Nacional de Pintura (2002), en el Festival Guitarras del Mundo (2004 - representación provincial), en el Museo Arqueológico donde interpretó sus composiciones y arreglos para guitarra solista.

Nacido en San Salvador de Jujuy, desde el año 2003 comienza con sus presentaciones como solista de guitarra con géneros de Música Andina y del Noroeste Argentino. Tiene un disco publicado “De mi Tierra y del Corazón”. Fue 2 veces ganador del pre-Cosquín rubro “Solista Instrumental” año 2011 y 2018.

Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo
Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarra del Mundo

Qué es el Festival Guitarra del Mundo

La edición 2025 de Guitarras del Mundo se hace con varias sedes y moviliza a 503 guitarristas de distintas latitudes. Se considera una de las asambleas de guitarra más importantes del mundo. “Somos un país guitarrístico y guitarrero”, dijo Falu.

“Hay un amor por el instrumento que está vinculado no solo a una cuestión musical, sino a una memoria de la cultura. Este festival nos abraza, a público y artistas, con esa significación, la de una guitarra querible, una guitarra mensajera”, agregó.

Ya hubo conciertos en Salta, Rosario, Misiones, Brandsen, Catamarca, Tucumán, Santa Fé, Viedma, San Bernardo, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Paraná y La Plata y en octubre seguirán en San Juan, Benito Juárez, Mendoza, San Martín de los Andes, Olavarría, San Luis, Neuquén, Córdoba, Trelew, Santa Rosa y en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 5, en el Auditorio Malvinas Argentinas de la Asociación Bancaria, tendrá lugar el concierto final de Guitarras del Mundo, con la participación de muchos de los artistas que recorrieron las provincias, como Carlos Martínez, Andrea Zurita, Celina Pertini, Sebastián Henriquez, Serkan Yilmaz, Lucía Delahaye, Pedro Rossi, Carlos Moscardini, Yourée Choi y Rudi Flores, entre muchos otros.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jubilado emociona en redes con su guitarra cantando temas del mundial

"Tocando la guitarra en la calle": así es la nueva vida de un ex jugador de la selección argentina

Vuelve Soda Stereo a los escenarios: "Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos"

Llega a Jujuy "Pollerudo", el increíble show del humorista Flaco Pailos

Luz Tito: "Orgullosa de haber nacido en Jujuy, gracias por tanto amor"

Lo que se lee ahora
Aseguran que Estefi Roitman y Nico Furtado estuvieron juntos en Madrid. video
Farándula.

Afirman que Nicolás Furtado y Stefi Roitman estuvieron juntos en Madrid: el video

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Gimnasia de Jujuy clasificó al Reducido
Clasificado.

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en el Reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel