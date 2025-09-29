El jujeño Sebastián Sivila fue parte del Festival Guitarras del Mundo

El jujeño Sebastián Sivila representó a nuestra provincia en el prestigioso Festival Guitarras del Mundo . Fue durante la edición realizada en Salta, más precisamente en Rosario de la Frontera. Fue invitado como concertista nacional.

Sivila es un destacado guitarrista jujeño con una amplia trayectoria en la música clásica y popular. “Mi agradecimiento a todo el público presente y a los artistas con los que compartí escenario”, posteó en sus redes, quien estuvo junto al peruano Percy Murguia Huillca y al trio Dalddos Barboza Cruz.

“Simplemente agradecer a Juan Falú por confiar y convocarme en calidad de artista nacional”, agregó Sivila sobre la convocatoria del creador y director artístico del festival que se hace en varias provincias. “Una experiencia inolvidable”.

Quién es Sebastián Sivila

El jujeño es profesor de música egresado de la Escuela Superior de Música de Jujuy, en donde se desempeñó como profesor de guitarra desde 2011 hasta 2015. Asistió al seminario dictado por Juan Falú, y ofreció conciertos de Guitarra en el Encuentro Nacional de Pintura (2002), en el Festival Guitarras del Mundo (2004 - representación provincial), en el Museo Arqueológico donde interpretó sus composiciones y arreglos para guitarra solista.

Nacido en San Salvador de Jujuy, desde el año 2003 comienza con sus presentaciones como solista de guitarra con géneros de Música Andina y del Noroeste Argentino. Tiene un disco publicado “De mi Tierra y del Corazón”. Fue 2 veces ganador del pre-Cosquín rubro “Solista Instrumental” año 2011 y 2018.

Qué es el Festival Guitarra del Mundo

La edición 2025 de Guitarras del Mundo se hace con varias sedes y moviliza a 503 guitarristas de distintas latitudes. Se considera una de las asambleas de guitarra más importantes del mundo. “Somos un país guitarrístico y guitarrero”, dijo Falu.

“Hay un amor por el instrumento que está vinculado no solo a una cuestión musical, sino a una memoria de la cultura. Este festival nos abraza, a público y artistas, con esa significación, la de una guitarra querible, una guitarra mensajera”, agregó.

Ya hubo conciertos en Salta, Rosario, Misiones, Brandsen, Catamarca, Tucumán, Santa Fé, Viedma, San Bernardo, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, Paraná y La Plata y en octubre seguirán en San Juan, Benito Juárez, Mendoza, San Martín de los Andes, Olavarría, San Luis, Neuquén, Córdoba, Trelew, Santa Rosa y en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado 5, en el Auditorio Malvinas Argentinas de la Asociación Bancaria, tendrá lugar el concierto final de Guitarras del Mundo, con la participación de muchos de los artistas que recorrieron las provincias, como Carlos Martínez, Andrea Zurita, Celina Pertini, Sebastián Henriquez, Serkan Yilmaz, Lucía Delahaye, Pedro Rossi, Carlos Moscardini, Yourée Choi y Rudi Flores, entre muchos otros.