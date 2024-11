Jubilado emociona en redes con su guitarra cantando temas del mundial

No obstante, este británico de 70 años , ya retirado, surgió como un fenómeno en las plataformas sociales , alcanzando más de un millón de seguidores en YouTube y viendo crecer su comunidad en Instagram . Con una combinación de honestidad , fragilidad y su voz grave , Frank logró conquistar el afecto de aquellos que buscan una conexión genuina a través de la música.

“Como no puedo cantar ni tocar la guitarra bien, trato de dar lo mejor de mí. Pongo todos mis sentimientos en ello y de esa manera se me perdona el no ser perfecto”, indica Watkinson, exponiendo su humildad y el compromiso con su estilo introspectivo.