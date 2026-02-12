Un jubilado en Mendoza ganó casi $6.000 millones en el Loto Plus

Un jubilado de Mendoza que lleva más de 30 años jugando en la misma agencia, se convirtió en uno de los ganadores más afortunados del Loto Plus, tras acertar la combinación completa de números en el sorteo 3855 realizado el sábado 7 de febrero.

¡Felicidades! La historia de David, la primera persona con síndrome de Down jubilada en Jujuy

El premio total del juego, que se vende en todo el país, había alcanzado una cifra récord cercana a $6.000 millones y solo un apostador acertó los seis números más el número adicional, lo que le permitió quedarse con el pozo acumulado.

El afortunado es un hombre mayor, jubilado y con haberes mínimos, que jugaba desde hace más de 30 años en la misma agencia de Godoy Cruz, en Mendoza.

Compró el ticket ganador con una apuesta de $3.000 en la agencia de quiniela “Los Carris”, ubicada en la esquina de Colón y Tiburcio Benegas.

La combinación que lo hizo millonario fue 00, 05, 11, 13, 26 y 30, con el número plus 1.

Los montos del premio

Si bien el monto bruto del premio fue de $5.707.768.415,73, la legislación vigente establece una retención impositiva del 27,9%. Eso implica que $1.541.097.472,25 quedarán en el fisco. De este modo, el jubilado recibirá aproximadamente $3.710.049.468 netos, una cifra que al tipo de cambio oficial ronda los 2,6 millones de dólares.

El ganador ya inició los trámites ante el organismo responsable para cobrar su premio, pero pidió preservar su identidad, una decisión que será respetada por la normativa vigente.

Lotería de la Ciudad es quien organiza el Loto Plus que se juega en todo el país. Los participantes deben elegir seis números del 00 al 45 y un número adicional del 0 al 9. Con el ticket completo, que cuesta $3.000, se compite en cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Siempre Sale.

¿Qué significa este premio?

Este resultado es uno de los mayores pozos pagados en la historia reciente del Loto Plus y demuestra cómo un apostador habitual con apuestas modestas puede llegar a ganar sumas extraordinarias. El juego exige elegir seis números del 00 al 45 más un número extra, y el pozo especial crece mientras no haya acertantes.

Para la agencia que vendió el ticket, este resultado también representa un impulso económico: por ley recibe un 2% del pozo total, lo que equivale a unos $114 millones. Esto representar un alivio frente a los desafíos que enfrentan muchos comercios de juego en la actualidad por la caída en la cantidad de apuestas físicas.