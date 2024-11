Jubilado se peleó con su esposa al rechazar una ensalada e ir por panchos

Su comentario acerca de no tener nada que hacer transmite una postura relajada, una especie de victoria personal obtenida tras un largo período de esfuerzo .

No obstante, no todo en su vida parece ser tan tranquilo. Durante la conversación, el jubilado comparte entre risas cómo tuvo una discusión reciente con su esposa . La razón del desacuerdo fue algo tan sencillo como una discrepancia en sus gustos culinarios .

Cuando ella le propuso una ensalada con arroz, él prefirió unos panchos, lo que provocó el desacuerdo. Con humor, el hombre cuenta que esas discusiones “terminan pero no sabes cómo empiezan” y añade que “ahora tengo que ir y remar”, refiriéndose a la tarea de enmendar la situación con su mujer, a quien describe como “jodida”.

En TikTok, un hombre narra cómo disfruta de su tiempo libre y relata el curioso desencuentro que tuvo con su mujer.

El video pronto atrajo el interés de los usuarios de TikTok, superando los nueve millones de vistas y obteniendo cerca de un millón de “me gusta”. La autenticidad y simpatía del protagonista lograron conectar con una gran audiencia, convirtiéndolo en un éxito viral. Los comentarios muestran la empatía de los espectadores, muchos de los cuales elogian su postura frente a la jubilación y su forma de abordar los pequeños desacuerdos en casa.

“Quería comer panchos, tenía para comer panchos y me comí unos panchos. Que tipazo”, “No puedo creer que hay gente acá que nunca comió una ensalada de arroz”, “Amamos la tranquilidad del señor” y “Es que de verdad no hay nada como los panchos, son maravillosos”, son algunos de los mensajes.