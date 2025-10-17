viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 09:43
Música.

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

El legendario músico de KISS murió a los 74 años. Fue uno de los fundadores de la banda que marcó una era con su sonido, su maquillaje y sus shows teatrales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS tras sufrir una hemorragia cerebral

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Ace Frehley, el histórico guitarrista de KISS y creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió este jueves 16 de octubre a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una hemorragia cerebral. Estaba rodeado de su familia al momento de su fallecimiento.

Lee además
Gimena Accardi habló como nunca de Nico Vázquez y Dai Fernández. video
Declaraciones.

La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández
Una relación que comenzó en el teatro y se trasladó al plano personal. video
Farándula.

Quién es el novio de Natalie Pérez y por qué Mario Pergolini reaccionó al enterarse

Kiss en Argentina.jpg

Conocido como “The Spaceman”, Frehley fue una pieza clave en la identidad sonora y visual de KISS, una de las bandas más emblemáticas del rock mundial. Su virtuosismo con la guitarra y su imagen icónica, con maquillaje plateado y traje futurista, marcaron a generaciones de fans.

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

La familia del músico confirmó la noticia con un comunicado cargado de emoción

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos y oraciones mientras dejaba este mundo. La magnitud de su partida es épica y más allá de toda comprensión”. “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos y oraciones mientras dejaba este mundo. La magnitud de su partida es épica y más allá de toda comprensión”.

Semanas antes, Frehley había suspendido varios conciertos por problemas de salud. Primero, tras sufrir una caída en su estudio; luego, el 11 de octubre, canceló todas las fechas restantes de su gira 2025 por recomendación médica.

Murió Ace Frehley,
Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

De Bronx a la historia del rock

Nacido en el Bronx en 1951, Ace Frehley descubrió su pasión por la música tras ver a The Who y Cream en vivo. En 1972 respondió a un aviso en el diario Village Voice que cambiaría su vida: buscaban un guitarrista con estilo y presencia para una nueva banda. Así conoció a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, dando origen a KISS.

Su primer gran impacto llegó con el disco “Alive!” (1975), que capturó la energía de sus presentaciones y consolidó el fenómeno mundial del grupo. Sin embargo, el éxito también trajo excesos. En 1982, Frehley abandonó la banda, afectado por su adicción al alcohol y las drogas.

Más tarde fundó Frehley’s Comet, con la que lanzó varios álbumes, y regresó a KISS en 1996 para la gira mundial de reunión tras el célebre MTV Unplugged. Participó del disco “Psycho Circus” (1998) y continuó su carrera solista hasta los últimos años.

Murió Ace Frehley,
Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Murió Ace Frehley, creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió en Nueva Jersey rodeado de su familia.

Su última actuación fue el mes pasado en Providence, Rhode Island, donde cerró el show con el himno “Rock and Roll All Nite”.

Siempre tuve los mejores fans del mundo. Los de KISS y los míos son los más fieles, los que nunca te abandonan”, había dicho en una entrevista en 2013.

Con su muerte, el rock pierde a uno de sus guitarristas más influyentes y a una figura irrepetible del espectáculo musical.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Quién es el novio de Natalie Pérez y por qué Mario Pergolini reaccionó al enterarse

Nico Vázquez salió a desmentir una noticia falsa respecto de su vida personal: ¿Qué dijo?

La pareja de Maxi López estalló contra el ex jugador

Vuelve "Popstars", el reality del que salieron Mambrú y Bandana

Lo que se lee ahora
Una relación que comenzó en el teatro y se trasladó al plano personal. video
Farándula.

Quién es el novio de Natalie Pérez y por qué Mario Pergolini reaccionó al enterarse

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

Lo acusan de matar a su mamá y convivir más de 10 días con el cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel