Murió Ace Frehley, guitarrista original de KISS

Ace Frehley, el histórico guitarrista de KISS y creador de clásicos como “Cold Gin” y “New York Groove”, murió este jueves 16 de octubre a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una hemorragia cerebral. Estaba rodeado de su familia al momento de su fallecimiento.

Conocido como “The Spaceman”, Frehley fue una pieza clave en la identidad sonora y visual de KISS, una de las bandas más emblemáticas del rock mundial. Su virtuosismo con la guitarra y su imagen icónica, con maquillaje plateado y traje futurista, marcaron a generaciones de fans.

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos y oraciones mientras dejaba este mundo. La magnitud de su partida es épica y más allá de toda comprensión”. “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos y oraciones mientras dejaba este mundo. La magnitud de su partida es épica y más allá de toda comprensión”.

Semanas antes, Frehley había suspendido varios conciertos por problemas de salud. Primero, tras sufrir una caída en su estudio; luego, el 11 de octubre, canceló todas las fechas restantes de su gira 2025 por recomendación médica.

De Bronx a la historia del rock

Nacido en el Bronx en 1951, Ace Frehley descubrió su pasión por la música tras ver a The Who y Cream en vivo. En 1972 respondió a un aviso en el diario Village Voice que cambiaría su vida: buscaban un guitarrista con estilo y presencia para una nueva banda. Así conoció a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, dando origen a KISS.

Su primer gran impacto llegó con el disco “Alive!” (1975), que capturó la energía de sus presentaciones y consolidó el fenómeno mundial del grupo. Sin embargo, el éxito también trajo excesos. En 1982, Frehley abandonó la banda, afectado por su adicción al alcohol y las drogas.

Más tarde fundó Frehley’s Comet, con la que lanzó varios álbumes, y regresó a KISS en 1996 para la gira mundial de reunión tras el célebre MTV Unplugged. Participó del disco “Psycho Circus” (1998) y continuó su carrera solista hasta los últimos años.

Su última actuación fue el mes pasado en Providence, Rhode Island, donde cerró el show con el himno “Rock and Roll All Nite”.

“Siempre tuve los mejores fans del mundo. Los de KISS y los míos son los más fieles, los que nunca te abandonan”, había dicho en una entrevista en 2013.

Con su muerte, el rock pierde a uno de sus guitarristas más influyentes y a una figura irrepetible del espectáculo musical.