jueves 18 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de junio de 2026 - 18:17
Política

Cristina Kirchner apeló las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación deberá decidir si se mantienen la tobillera electrónica y los límites a las visitas impuestos a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cristina Kirchner apeló las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria.&nbsp;

Cristina Kirchner apeló las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. 

La defensa de Cristina Kirchner cuestionó las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria y llevó el caso ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá pronunciarse sobre las reglas de cumplimiento de la condena dictada en la causa Vialidad.

Lee además
Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner.
Política.

Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena contra Cristina Kirchner
Cristina Kirchner.
País.

Cristina Kirchner: la cronología a un año de la condena firme por la causa Vialidad

image

Cristina Kirchner apeló las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación deberá definir si Cristina Kirchner continuará bajo monitoreo con tobillera electrónica y restricciones en el régimen de visitas durante el cumplimiento de su prisión domiciliaria por la condena de seis años en la causa Vialidad.

image

Tras conceder un recurso a la defensa, el Tribunal Oral que dictó la condena por administración fraudulenta habilitó la revisión de su decisión del 5 de junio, cuando rechazó flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario que Cristina Kirchner cumple en San José 1111.

Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la ejecución de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2, rechazó modificar las condiciones de la prisión domiciliaria, entre ellas el uso de tobillera electrónica, las restricciones a las visitas y el acceso acotado a la terraza.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la resolución por considerarla arbitraria y criticó los fundamentos utilizados para mantener las condiciones impuestas. En cuanto a las visitas, sostuvo que el criterio de preservar la calma en el entorno carece de evidencia concreta, ya que no existen denuncias ni quejas de residentes del edificio.

La defensa también objetó las limitaciones para el uso de la terraza, actualmente fijadas en dos horas por día, al considerar que no se explicó de qué manera una eventual flexibilización podría afectar la convivencia en el lugar.

image

La defensa también puso el foco en el uso de la tobillera electrónica. Los abogados sostuvieron que se trata de una medida de aplicación excepcional y advirtieron que las condiciones impuestas a Cristina Kirchner son más restrictivas que las que suelen regir para la mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria.

Además, insistieron en que no existe riesgo de fuga que justifique mantener ese dispositivo.

La defensa también resaltó la “conducta irreprochable” que, según afirmó, mantuvo la exmandataria durante el primer año de detención. Sin embargo, sostuvo que el cumplimiento de todas las reglas impuestas no se tradujo en una flexibilización de las condiciones de la prisión domiciliaria.

La Justicia intimó a Cristina Kirchner por una bandera en su balcón

La justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La decisión fue firmada por el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu, quien le pidió que evite realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el edificio o en su entorno.

image

Además, el fallo advirtió que la repetición de episodios similares podría llevar al tribunal a reconsiderar la prisión domiciliaria y disponer el traslado de Cristina Kirchner a un establecimiento penitenciario.

El episodio que motivó la decisión ocurrió el 14 de junio. Ese día, militantes y vecinos desplegaron una bandera de gran tamaño que cruzó desde un edificio lindero hasta el balcón del departamento donde cumple la detención la expresidenta.

De acuerdo con el documento judicial, la exmandataria habría tenido participación en la instalación de la bandera, al colaborar en el armado de la estructura y en la sujeción de los cables a la baranda del balcón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena contra Cristina Kirchner

Cristina Kirchner: la cronología a un año de la condena firme por la causa Vialidad

Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes de sus hijos

Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos

Perú: Fujimori amplía su ventaja mientras Sánchez anticipa definiciones clave

Lo que se lee ahora
Sesión en la Legislatura: diputada Gisel Bravo.
Política.

Gisel Bravo: "El verdadero detonante del tarifazo proviene de las decisiones de la Casa Rosada"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente
Impuestos.

En San Salvador de Jujuy los autos eléctricos e híbridos pagarán patente

Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial  video
Demoras.

Imposible patentar una moto en San Salvador de Jujuy: habría hasta 6.000 unidades sin papeles

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador 
Jujuy.

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador para este jueves

De Tilcara al Mundial. video
Pasión.

De Tilcara al Mundial 2026: jujeños presentes en el debut de la Selección Argentina

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi
Mundo.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de Jorge Messi

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel