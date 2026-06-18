Cristina Kirchner apeló las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. 

La defensa de Cristina Kirchner cuestionó las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria y llevó el caso ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá pronunciarse sobre las reglas de cumplimiento de la condena dictada en la causa Vialidad.

País. Cristina Kirchner: la cronología a un año de la condena firme por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación deberá definir si Cristina Kirchner continuará bajo monitoreo con tobillera electrónica y restricciones en el régimen de visitas durante el cumplimiento de su prisión domiciliaria por la condena de seis años en la causa Vialidad.

Tras conceder un recurso a la defensa, el Tribunal Oral que dictó la condena por administración fraudulenta habilitó la revisión de su decisión del 5 de junio, cuando rechazó flexibilizar las condiciones del arresto domiciliario que Cristina Kirchner cumple en San José 1111.

Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo de la ejecución de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2, rechazó modificar las condiciones de la prisión domiciliaria, entre ellas el uso de tobillera electrónica, las restricciones a las visitas y el acceso acotado a la terraza.

La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la resolución por considerarla arbitraria y criticó los fundamentos utilizados para mantener las condiciones impuestas. En cuanto a las visitas, sostuvo que el criterio de preservar la calma en el entorno carece de evidencia concreta, ya que no existen denuncias ni quejas de residentes del edificio.

La defensa también objetó las limitaciones para el uso de la terraza, actualmente fijadas en dos horas por día, al considerar que no se explicó de qué manera una eventual flexibilización podría afectar la convivencia en el lugar.

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La defensa también puso el foco en el uso de la tobillera electrónica. Los abogados sostuvieron que se trata de una medida de aplicación excepcional y advirtieron que las condiciones impuestas a Cristina Kirchner son más restrictivas que las que suelen regir para la mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria.

Además, insistieron en que no existe riesgo de fuga que justifique mantener ese dispositivo.

La defensa también resaltó la “conducta irreprochable” que, según afirmó, mantuvo la exmandataria durante el primer año de detención. Sin embargo, sostuvo que el cumplimiento de todas las reglas impuestas no se tradujo en una flexibilización de las condiciones de la prisión domiciliaria.

La Justicia intimó a Cristina Kirchner por una bandera en su balcón

La justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La decisión fue firmada por el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu, quien le pidió que evite realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el edificio o en su entorno.

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Además, el fallo advirtió que la repetición de episodios similares podría llevar al tribunal a reconsiderar la prisión domiciliaria y disponer el traslado de Cristina Kirchner a un establecimiento penitenciario.

El episodio que motivó la decisión ocurrió el 14 de junio. Ese día, militantes y vecinos desplegaron una bandera de gran tamaño que cruzó desde un edificio lindero hasta el balcón del departamento donde cumple la detención la expresidenta.

De acuerdo con el documento judicial, la exmandataria habría tenido participación en la instalación de la bandera, al colaborar en el armado de la estructura y en la sujeción de los cables a la baranda del balcón.