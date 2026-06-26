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26 de junio de 2026 - 14:43
País.

Cristina Fernández de Kirchner seguirá con tobillera y las restricciones de visitas

Este viernes la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

La Cámara Federal de Casación Penal dio a conocer que tras una votación por mayoría, Cristina Fernández de Kirchner deberá seguir cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria, con el uso de la tobillera electrónica, el régimen restringido de visitas y las limitaciones para acceder a la terraza del edificio de San José 1111.

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Esta decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hornos y Barroetaveña votaron por rechazar el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta, mientras que Borinsky se pronunció en disidencia y propuso dejar sin efecto las tres restricciones.

Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de su vivienda en San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria.

Cabe destacar que Cristina Kirchner cumple desde el 17 de junio de 2025 una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme el 10 de junio de ese año, cuando la Corte Suprema rechazó el último planteo de su defensa.

Con ese resultado, Casación dejó vigentes todas las reglas fijadas por el Tribunal Oral Federal 2 para la ejecución de la condena.

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