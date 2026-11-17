Rayos en Jujuy: qué hacer durante una tormenta y por qué nunca hay que refugiarse bajo un árbol

La muerte de una mujer de 59 años, alcanzada por un rayo mientras realizaba tareas en una acequia en Yavi , encendió la preocupación por los riesgos de las tormentas eléctricas en Jujuy . Ante este hecho, Ariel Mamaní, director general de Emergencias de la provincia, explicó en diálogo con Canal 4 qué precauciones deben tomarse para evitar situaciones similares, especialmente entre quienes trabajan al aire libre.

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El funcionario recordó que el episodio ocurrió durante el fin de semana y que intervinieron efectivos policiales de La Quiaca, Bomberos y Criminalística. La víctima se encontraba realizando tareas vinculadas al riego de sus sembradíos cuando habría recibido la descarga eléctrica que le provocó la muerte.

"Ningún lugar al aire libre es seguro, tendríamos que tener un refugio" "Ningún lugar al aire libre es seguro, tendríamos que tener un refugio"

"Ningún lugar al aire libre es seguro, tendríamos que tener un refugio", advirtió Mamaní, al remarcar que la prevención comienza por suspender las actividades exteriores y buscar protección ante la presencia de tormentas eléctricas.

La recomendación principal es ingresar a una vivienda o edificio cerrado. Si una persona se encuentra dentro de un automóvil con techo rígido, debe permanecer allí, con las ventanillas cerradas.

El director de Emergencias también hizo especial hincapié en evitar árboles, postes y lugares elevados.

"La recomendación siempre es refugiarse, alejarse de árboles, alejarse de postes" "La recomendación siempre es refugiarse, alejarse de árboles, alejarse de postes"

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Suspender las actividades al aire libre cuando se aproxima una tormenta eléctrica.

Buscar refugio en una vivienda o un vehículo cerrado con techo rígido.

No permanecer debajo de árboles ni cerca de postes eléctricos.

Alejarse de ríos, arroyos, canales de riego y piletas.

Evitar campos abiertos, cumbres y otros sectores elevados.

Mamaní recordó que estos cuidados son especialmente importantes en la Puna jujeña, donde muchas personas realizan tareas rurales en grandes extensiones de terreno, lejos de viviendas o construcciones que puedan servir de refugio.

Los rayos pueden caer incluso cuando no está lloviendo

Uno de los aspectos que destacó el funcionario es que las descargas eléctricas no siempre están acompañadas por lluvias en el lugar donde se produce el impacto.

"En el norte se dan estos eventos sin que caiga la lluvia, cae el rayo", explicó Mamaní, por lo que insistió en no esperar a que comience a llover para buscar protección. También advirtió sobre el peligro de permanecer cerca del agua, ya que puede conducir la electricidad. Esto incluye piletas públicas, ríos, arroyos y canales de riego.

Una de las advertencias más importantes de Ariel Mamaní estuvo relacionada con las características de las tormentas eléctricas en el norte de Jujuy, especialmente en la Puna, donde las descargas pueden producirse sin que necesariamente esté lloviendo.

El funcionario también describió una señal física que puede advertir sobre una descarga inminente: la sensación de que el cabello comienza a erizarse debido a la electricidad estática.

"Las personas sienten que en el cuerpo como que se empieza a erizar el pelo, es porque son segundos o milésimas antes de que se va a producir la descarga" "Las personas sienten que en el cuerpo como que se empieza a erizar el pelo, es porque son segundos o milésimas antes de que se va a producir la descarga"

Ante esa situación, Mamaní recomendó adoptar una posición de emergencia: "En cuclillas, abrazando las piernas y la cabeza gacha", para intentar reducir la exposición mientras pasa el peligro.

Es importante aclarar que esta posición no garantiza protección frente a un rayo. Las recomendaciones actuales de seguridad priorizan buscar refugio en una construcción cerrada o un vehículo con techo rígido. Si el cabello comienza a erizarse, puede indicar un peligro inmediato.

Mamaní insistió en que estas precauciones cobran especial importancia en la Puna, donde muchas personas realizan tareas de siembra, riego o pastoreo en espacios abiertos y alejados de las viviendas.