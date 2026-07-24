Devastadores incendios forestales en Francia: miles de evacuados y viviendas arrasadas

Incendios de gran envergadura , que comenzó en una zona de dunas rodeada de pinos en la península de Cap Ferret , avanza de manera devastadora y obligó a evacuar a unas 40.000 personas en uno de los destinos turísticos más importantes de Francia . El operativo de traslado se realiza mediante embarcaciones hacia Arcachon.

Allí, los evacuados son recibidos en la sede municipal . El siniestro, calificado como “voraz” e “imprevisible” , avanzó con una velocidad aproximada de un kilómetro por hora , según informaron las autoridades. Además, en distintos puntos de Francia permanecen activos otros 30 focos de incendio , que en conjunto ya afectaron unas 50.000 hectáreas , de acuerdo con datos del Ministerio del Interior .

A los evacuados que llegaron a Arcachon se les brindó asistencia con bebidas y un desayuno en el área de descanso dispuesta para recibirlos. “La policía vino a buscarnos y subimos al barco hoy, a las 8 de la mañana. Fue muy estresante”, relató un grupo de jóvenes de 18 años que se encontraba vacacionando en la península.

En Cap Ferret , el avance de las llamas provocó la destrucción de al menos 100 viviendas . Entre los daños registrados, se confirmó que cinco casas y un camping quedaron completamente arrasados por un incendio que todavía no había podido ser sofocado.

"El viento podría alcanzar los 80 km/h más tarde", lamentó la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, en una conferencia de prensa. “Por eso la evacuación de las localidades de Le Temple y Saumos. Lo temíamos, y aquí está, este incendio masivo”, detalló.

Antes de que las llamas avanzaran sin control y la situación se volviera más compleja, ella dispuso el operativo de evacuación para retirar a las personas de la zona afectada. "Debemos anticiparnos lo mejor posible. Es difícil, es devastador, es traumático”, reconoció la prefecta de Gironda en relación con las evacuaciones. "Pero se salvarán 2000 vidas gracias a los bombarderos de los aviones con agua", aseguró.

“A la una de la madrugada, la línea defensiva se estableció gracias a la acción de los bombarderos”, agregó. Admitió que fue “difícil” evacuar a los 40.000 habitantes de la península.

Para comunicar a la población de esta medida, se transmitió un mensaje de FR-Alert. “Los niños que viajan a Bordeaux no son transportados, viajan en ferry”, acotó.

Bomberos afectados

Marc Vermeulen, responsable departamental del servicio de bomberos y rescate de Gironda, informó que desde el comienzo del siniestro registrado en la cuenca de Arcachon, un total de 27 bomberos debieron recibir asistencia médica como consecuencia de las tareas realizadas durante el operativo.

"La situación en el macizo es más grave que en 2022. Este año, los incendios se desataron al final de la noche, pero no más tarde. Hoy, los incendios se produjeron a medianoche, en una zona boscosa. Durante varias horas, observamos una propagación de entre 800 y 1000 hectáreas quemadas por hora", explicó.

Otros incendios en el sur

Además del foco registrado en el suroeste del país, el ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó la existencia de otros dos incendios activos que permanecen en la zona sureste de Francia. En el departamento de Var, las llamas ya consumieron unas 3.700 hectáreas y obligaron a movilizar a cerca de 800 bomberos. No obstante, el funcionario señaló que, debido a la evolución de las condiciones climáticas, el panorama se mantiene “bastante favorable” por el momento.

El avance del fuego provocó daños en alrededor de 60 viviendas, de las cuales aproximadamente 10 quedaron destruidas. Además, unas 500 personas fueron evacuadas, aunque algunas de ellas ya pudieron regresar a sus domicilios tras la mejora de la situación.

Por último, en el departamento de Altos Alpes, las autoridades continúan trabajando sobre un incendio activo desde hace varios días. El foco se habría iniciado luego de la caída de un rayo, en un sector ubicado a 1.800 metros de altura, con un terreno de difícil acceso que complica las tareas de los equipos de emergencia. “Ha quemado 240 hectáreas y aún no está controlado”, explicó el ministro.

En paralelo, una encuesta reveló que el 80% de los franceses siente preocupación por la amenaza de los incendios forestales y considera que el país no cuenta con la preparación suficiente para responder ante este tipo de situaciones.

Fuego en España

Nuevos focos de incendio se registraron en distintos puntos de Europa, entre ellos uno localizado en las cercanías de Madrid. Ante el avance de las llamas, España solicitó el envío de cuatro aeronaves adicionales mediante la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

“La Secretaría General de Protección Civil y Situaciones de Emergencia activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, solicitando varias aeronaves para extinguir incendios.

Grecia respondió al pedido de asistencia y puso a disposición aeronaves hidrantes Canadair CL-415 para colaborar en el combate contra los incendios forestales. Este momento se celebrará en una reunión preparatoria que tendrá lugar”, informó el Ministro del Interior.