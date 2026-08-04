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4 de agosto de 2026 - 18:19
Fe.

Cada vez más adultos eligen bautizarse en Jujuy: esta noche serán nueve en la Catedral

El párroco Manuel Alfaro aseguró que cada año más personas llegan a la Iglesia para recibir el bautismo en la adultez. Este martes serán nueve en la Catedral.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Bautismo de adultos - Imagen generada con IA&nbsp;

Bautismo de adultos - Imagen generada con IA 

Aunque el bautismo suele asociarse con los primeros meses de vida, cada vez más personas llegan a la adultez sin haber recibido este sacramento y deciden hacerlo por voluntad propia. Así lo aseguró el párroco de la Iglesia Catedral, Manuel Alfaro, quien este martes encabezará una celebración poco habitual: el bautismo de nueve adultos durante la novena en honor al Santísimo Salvador.

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El sacerdote explicó que esta iniciativa forma parte de las actividades que la comunidad organiza cada año y sostuvo que, si bien todavía no es una práctica frecuente, observa un crecimiento entre quienes deciden iniciar su camino de fe siendo adultos.

Nueve adultos recibirán el bautismo

La ceremonia se realizará este martes a las 20 en la Iglesia Catedral. Los nueve participantes atravesaron un proceso de preparación y catequesis antes de recibir el sacramento. "Esta noche vamos a bautizar a nueve adultos que se han venido preparando en nuestra comunidad. Están haciendo la catequesis para la comunión y la confirmación, pero evidentemente necesitan el sacramento que es la puerta de ingreso a la vida de la fe, que es el bautismo", explicó Alfaro.

El párroco señaló que, en estos casos, son los propios adultos quienes toman la decisión de bautizarse. "Ellos ahora, como adultos, aceptan, quieren y piden ellos mismos el bautismo. Por lo tanto, se han venido preparando durante todos estos meses para poder recibir este sacramento"; sostuvo el religioso.

"Va creciendo": una tendencia en la iglesia católica

Consultado por TodoJujuy sobre si este tipo de celebraciones es cada vez más habitual, Alfaro aclaró que todavía no son frecuentes, aunque aseguró que la cantidad de adultos que se acercan a la Iglesia viene aumentando. "No se ve muy seguido, pero va creciendo y se va tomando conciencia de aquello de que 'los dejamos para cuando sean grandes y que ellos elijan'.", explicó.

Para el sacerdote, muchas personas llegan a la Catedral con la intención de realizar la comunión o la confirmación y descubren que aún no fueron bautizadas. "Cuando vienen acá a la Catedral y dicen '¿puedo hacer la comunión y la confirmación?', se dan cuenta de que les falta este sacramento de iniciación a la fe", explicó Alfaro.

Agregó que, a diferencia de los niños, el proceso para adultos tiene otra dinámica y requiere una preparación específica. "No es lo mismo la catequesis de un niño que la catequesis de un adulto. Por lo tanto, conscientemente, ellos piden este sacramento bautismal", puntualizó.

La Catedral continúa con su restauración

Alfaro también se refirió a las obras de restauración de la Iglesia Catedral y coincidió con la estimación realizada por el Obispado de Jujuy de que los trabajos demandarán al menos dos años más.

Explicó que ya concluyó la etapa de estudios técnicos y consideró que la intervención permitirá preservar uno de los edificios patrimoniales más importantes de la provincia. "Como es patrimonio del pueblo de Jujuy, creo que es un trabajo de todos. Durante muchos años se embelleció por fuera, pero se había dejado de lado la estructura interior. Es tiempo de hacer un trabajo que permita que la Catedral perdure muchos años más", explicó.

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