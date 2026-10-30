Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Jujuy y mantuvo una reunión institucional con el gobernador Carlos Sadir. Durante el encuentro s e firmaron siete convenios de cooperación entre ambas provincias, relacionados con distintas áreas de gestión.

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Posteriormente, Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al trabajo conjunto con Jujuy, la situación económica del país, las economías regionales, las políticas del Gobierno nacional y el escenario electoral de 2027.

Al comenzar su intervención, el gobernador bonaerense explicó que su visita respondió a un trabajo que los equipos de ambas provincias venían desarrollando. "Hemos llegado por un trabajo que se viene haciendo entre nuestro gobierno y el gobierno de Jujuy. La firma de siete convenios de diferentes cuestiones" , expresó.

Sobre la posibilidad de compartir programas y experiencias, sostuvo: "Es importante siempre contribuir entre las diferentes provincias. La verdad que tenemos mucho para aprender de Jujuy y de cada provincia argentina" .

Kicillof señaló que Buenos Aires cuenta con programas que pueden servir como referencia para otras jurisdicciones. Entre ellos mencionó los Juegos Bonaerenses, que, según indicó, reunieron a más de medio millón de participantes.

Axel Kicillof se reunió con el gobernador Sadir

La situación económica de Jujuy y las economías regionales

El gobernador también contó que durante la reunión con Carlos Sadir conversaron sobre las dificultades que atraviesan las distintas actividades económicas. "Fue una charla sobre la situación que se está viviendo. Y ahí lo que puedo reportar es que es muy similar lo que se vive en toda la Argentina, obviamente con las características de cada una de las provincias", manifestó.

Al referirse a la relación productiva entre Buenos Aires y el resto del país, explicó que la provincia bonaerense tiene actividades industriales, agropecuarias y producciones regionales que dependen del movimiento económico de otras jurisdicciones.

"La crisis de las economías regionales o del interior del país le pega a la industria, a la producción y al comercio bonaerense" "La crisis de las economías regionales o del interior del país le pega a la industria, a la producción y al comercio bonaerense"

En cuanto a Jujuy, mencionó que recibió información sobre la situación de las legumbres, el tabaco, el azúcar, el turismo y la minería. "Me encontré un panorama en términos sociales, laborales, en términos productivos, muy parecido al de la provincia de Buenos Aires", señaló.

También hizo referencia a planteos relacionados con el comercio fronterizo y determinadas resoluciones nacionales. "El comercio en las fronteras, que hay resoluciones que ha sacado hace poco también el Gobierno nacional, que ahora veremos si se revierten, pero me las transmitieron y vamos a tratar también de acompañar y de cuidar a todos los puntos del país", expresó.

Las declaraciones de Kicillof sobre el Gobierno de Javier Milei

Durante la conferencia, Kicillof cuestionó las políticas del Gobierno nacional y su relación con las provincias.

"Es muy grave lo que está pasando en el país por varios elementos que tienen que ver con decisiones del Gobierno nacional" "Es muy grave lo que está pasando en el país por varios elementos que tienen que ver con decisiones del Gobierno nacional"

A continuación, sostuvo: "Hay que remontarse a los comienzos de nuestra historia para encontrar un gobierno tan poco federal, tan unitario, tan centralista, tan desinteresado por la realidad de las provincias".

El gobernador bonaerense también habló sobre las dificultades económicas de las familias y se refirió a la expresión " no llegar a fin de mes".

"Cuando alguien dice que no llega a fin de mes, no es que se muere el día 20 o el día 15, sino que deja de consumir lo que consumía antes, se endeuda" "Cuando alguien dice que no llega a fin de mes, no es que se muere el día 20 o el día 15, sino que deja de consumir lo que consumía antes, se endeuda"

Entre las situaciones que mencionó, incluyó a jóvenes que deben regresar a vivir con sus padres y a familias que dejan de realizar actividades o consumos habituales.

Los programas nacionales y los recursos provinciales

Otro de los temas abordados fue la financiación de servicios y programas que dependen de distintas áreas del Estado. Kicillof mencionó el programa Remediar, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el equipamiento escolar y la obra pública como ejemplos de políticas nacionales cuyos recortes cuestionó.

"Si cortan los remedios del Gobierno nacional, programa Remediar, lo cortó; cortó el Fondo de Incentivo Docente, lo cortó; cortó el equipamiento para las escuelas, lo cortó; cortó la obra pública, lo cortó", enumeró.

En ese contexto, explicó cómo considera que deben responder los gobiernos provinciales ante esas situaciones.

"¿Qué hacemos los gobernadores? Tratar de atender, de alguna manera, sustituir, compensar o evitar tragedias. Y ahí estamos. Lo que pasa es que al mismo tiempo nos cortan los recursos", expresó.

"Nos tira los problemas y nos saca los recursos. Esa es una situación insostenible". "Nos tira los problemas y nos saca los recursos. Esa es una situación insostenible".

También sostuvo que la cooperación entre las provincias puede contribuir a atender determinadas necesidades, aunque remarcó: "No hay solución provincial para problemas nacionales".

La relación con Sadir y las diferencias políticas

Kicillof dedicó parte de sus declaraciones a la relación institucional con el gobernador jujeño y destacó que ambos pertenecen a espacios políticos diferentes.

"Nosotros no somos del mismo partido que el gobernador de Jujuy. No somos. Pero podemos hablar. Tendremos diferencias, tenemos cosas en las que estamos de acuerdo" "Nosotros no somos del mismo partido que el gobernador de Jujuy. No somos. Pero podemos hablar. Tendremos diferencias, tenemos cosas en las que estamos de acuerdo"

En relación con la cooperación entre jurisdicciones, expresó: " Si el Gobierno nacional no está, se borra, se ausenta o no le interesa, tenemos que llegar a la solidaridad entre las provincias".

También explicó que uno de los objetivos de su visita era encontrar posibilidades de colaboración entre las administraciones provinciales. " Si podemos encontrar alguna forma de trabajar en conjunto, de aliviar, de encontrar sinergia y posibilidades de arreglarnos entre las provincias, lo vamos a tener que hacer", sostuvo.

Qué dijo sobre el Partido Justicialista y las elecciones de 2027

Consultado por la situación del justicialismo, Kicillof explicó que, además de su actividad como gobernador, tenía previsto reunirse con dirigentes políticos durante su visita a Jujuy.

"Vengo a escuchar. Está todo el mundo cansado de que vengan instrucciones, órdenes, dedos" "Vengo a escuchar. Está todo el mundo cansado de que vengan instrucciones, órdenes, dedos"

El mandatario bonaerense también se refirió a las elecciones nacionales de 2027 y a la posibilidad de construir acuerdos entre diferentes sectores políticos.

"Cuatro años más de Milei, de salario bajo, de problemas de pluriempleo, de desconocimiento y yo diría casi odio, por un lado, y abandono por el otro, del Gobierno nacional, y muy difícil, no sé si nos vamos a quedar con un país muy chiquito en términos productivos, muy precario en términos laborales, con mucha pérdida de derechos", expresó.

Sobre la definición de candidaturas, aclaró que considera prematuro anticipar cómo se conformarán los frentes electorales.

"Nosotros estamos trabajando para construir una alternativa. Yo digo, no hablo de candidatura, pero sí de una construcción" "Nosotros estamos trabajando para construir una alternativa. Yo digo, no hablo de candidatura, pero sí de una construcción"

Su postura sobre las PASO

El gobernador de Buenos Aires defendió la posibilidad de mantener elecciones internas o primarias que permitan resolver las diferencias entre sectores políticos.: "Nosotros estamos defendiendo que haya un instrumento donde, en una diversidad o una amplitud o diferentes matices, tengamos las PASO, contemos con unas internas, contemos con un instrumento para la decisión de las candidaturas", señaló.

El gobernador bonaerense cuestionó la intención de eliminar las primarias y atribuyó esa propuesta a intereses electorales del oficialismo.

"Quiere sacar las PASO para beneficiarse en su propio espacio y para no darle a la oposición [...] la posibilidad de encontrar el formato que sea más representativo" "Quiere sacar las PASO para beneficiarse en su propio espacio y para no darle a la oposición [...] la posibilidad de encontrar el formato que sea más representativo"

En otro tramo, reiteró que las definiciones electorales todavía están pendientes.

"Falta para la definición de las candidaturas, yo creo que falta para la decisión de las candidaturas" "Falta para la definición de las candidaturas, yo creo que falta para la decisión de las candidaturas"

Recursos naturales, energía y producción nacional

El gobernador también habló sobre el desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales. Mencionó la minería, el petróleo y las fuentes de energía solar y eólica, y planteó preguntas sobre la industrialización de esos recursos dentro del país. "Tenemos recursos naturales, tenemos recursos mineros, petroleros, energéticos, importantísimos", expresó.

Luego preguntó: "¿Quién va a procesar, quién va a hacer los bienes de capital, dónde se van a producir los derivados o la cadena de valor que genera tener los recursos naturales?".

En ese sentido, sostuvo que el debate también debe incluir el lugar donde se realiza la transformación industrial de las materias primas y dónde se genera el trabajo asociado a esa producción.

La construcción de una alternativa política para 2027

Hacia el final de la conferencia, Kicillof volvió a referirse al escenario político nacional y a los próximos comicios.

Señaló que las conversaciones entre dirigentes y sectores sociales forman parte de un proceso que todavía no tiene definiciones electorales cerradas.

"Esta situación que ha generado el Gobierno, nosotros tenemos que ir encontrándole un formato político", expresó.

Además, sostuvo que la construcción de acuerdos debe realizarse también en las provincias.

"Hay que construir los territorios también, hay que ir formando esos acuerdos que permitan, de cara a la elección del año que viene, decirle a los argentinos que hay otro camino", manifestó.

De esta manera, la visita del gobernador bonaerense a Jujuy incluyó la firma de siete convenios institucionales con el Gobierno provincial y una conferencia de prensa en la que respondió preguntas sobre la economía, las políticas nacionales y la organización del peronismo de cara a 2027.

Kicillof en la UNJu

Durante su visita a Jujuy, Axel Kicillof mantuvo reuniones con autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y recorrió el Centro de Desarrollo Tecnológico de la casa de altos estudios, ubicado en Palpalá. La actividad formó parte de su agenda en la provincia y estuvo vinculada al ámbito académico, científico y tecnológico.