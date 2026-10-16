Histórico: Jujuy lidera el ranking nacional de donación de órganos

Jujuy alcanzó un nuevo récord en materia de donación de órganos y tejidos y se posicionó como la provincia con la tasa de donantes más alta de Argentina . Según informó el Ministerio de Salud, en lo que va de 2026 se realizaron 75 operativos de donación .

Salud. Donación de órganos en Jujuy: la mayoría de los pacientes espera un riñón

La tasa provincial llegó a 28,7 donantes de órganos por millón de habitantes, ubicándose en el primer puesto nacional . Este resultado refleja el crecimiento del sistema provincial de procuración de órganos, impulsado por el trabajo de los equipos hospitalarios, la capacitación de profesionales y la solidaridad de las familias jujeñas que acompañan los procesos de donación.

Durante las últimas jornadas se concretaron cinco nuevos procedimientos de donación de órganos y tejidos en diferentes establecimientos de salud de la provincia.

Hospital Pablo Soria: dos procedimientos.

Hospital San Roque: dos procedimientos.

Sanatorio del Rosario: un procedimiento.

Con estas intervenciones, Jujuy llegó a los 75 operativos realizados durante 2026, consolidando el trabajo de los establecimientos públicos y privados que participan en los procesos de procuración.

Jujuy lidera el ranking nacional de donación de órganos

La donación de órganos representa una oportunidad para mejorar la salud y la calidad de vida de personas que esperan un trasplante. En determinadas enfermedades graves, este procedimiento constituye la mejor alternativa terapéutica y, en algunos casos, la única posibilidad de tratamiento.

Jujuy es la primera provincia del país en tasa de donantes

Uno de los datos más destacados del informe oficial es que Jujuy alcanzó una tasa de 28,7 donantes de órganos por millón de habitantes, lo que la ubica en el primer lugar a nivel nacional.

El resultado también tuvo reconocimiento por parte del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), que convocó al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY) para compartir su experiencia y sus estrategias de trabajo con otras provincias argentinas.

La convocatoria busca dar a conocer las prácticas implementadas en Jujuy, especialmente aquellas relacionadas con la conformación de equipos hospitalarios especializados, la capacitación permanente del personal sanitario y las acciones de información destinadas a la comunidad. El trabajo coordinado entre las instituciones sanitarias y el acompañamiento a las familias fueron señalados como aspectos fundamentales para alcanzar estos resultados.

Buscan ampliar la red de donación de órganos en Jujuy

Actualmente, los hospitales Pablo Soria y San Roque cuentan con unidades de procuración de órganos y tejidos, que permiten desarrollar los procedimientos dentro de los propios establecimientos. En paralelo, el sistema sanitario provincial avanza con la capacitación de equipos profesionales de otras instituciones para extender esta red.

Entre los establecimientos que participan de esta etapa se encuentran el Hospital Guillermo Paterson, el Hospital Oscar Orías y el Sanatorio del Rosario. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud y ampliar la participación de instituciones de diferentes puntos de la provincia en los procesos de donación.

Dónde consultar sobre donación de órganos en Jujuy

Las personas interesadas en recibir información sobre donación de órganos y tejidos pueden acercarse a la sede del CUCAIJUY, ubicada en Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy. La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. También se pueden efectuar consultas telefónicas al 388 4221228.