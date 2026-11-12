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12 de noviembre de 2026 - 10:41
Jujuy.

Un hombre murió tras un choque frontal entre una camioneta y un auto en la ruta 41 de Jujuy

El choque se registró pasadas las 2.40 sobre ruta 41,en el camino a Lobatón. La víctima conducía un Volkswagen Suran y murió en el lugar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Choque en Ruta 41 - (imagen de archivo)

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Según la información policial preliminar, el hecho fue reportado alrededor de las 2.47. Por circunstancias que todavía se desconocen, ambos vehículos impactaron de frente. Como consecuencia de la colisión, el conductor del Volkswagen Suran, un hombre mayor de edad, quedó dentro del vehículo y aparentemente no presentaba signos vitales.

El SAME confirmó la muerte del conductor del automóvil

Tras el siniestro, personal del SAME acudió al lugar para asistir a las personas involucradas. Los profesionales de salud constataron que el conductor del Volkswagen Suran había fallecido. En tanto, el hombre que conducía la Toyota Hilux blanca estaba siendo trasladado por un familiar hacia el hospital Guillermo Paterson, de San Pedro de Jujuy.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de la víctima fatal, su edad ni el estado de salud del conductor de la camioneta.

Investigan las circunstancias del choque frontal

Todavía no se determinaron las causas que provocaron la colisión entre los dos vehículos.

La ruta provincial 41 conecta distintos sectores de la zona de Lobatón, en el departamento San Pedro, y forma parte de los caminos utilizados para circular entre localidades y parajes de la región.

Se aguarda información de las autoridades sobre las circunstancias del accidente y las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo se produjo el impacto.

El hecho dejó una nueva víctima fatal en las rutas jujeñas y continúa bajo investigación.

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