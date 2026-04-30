Perdió el trabajo, reinventó su Uber y lo convirtió en un kiosco sobre ruedas.

Adaptarse después de atravesar una dificultad laboral puede derivar en ideas poco convencionales. Un conductor de Uber optó por convertir el asiento delantero de su vehículo en una especie de mini comercio de golosinas, lo que no pasó desapercibido para quienes viajaban con él.

La situación se dio a conocer cuando un usuario de redes, identificado como @caminandoconhernan, subió al auto y quedó sorprendido por la variedad de productos disponibles.

Se quedó sin trabajo, convirtió su Uber en un kiosco y el video es furor en TikTok. “Me tomé un Uber y estoy con Luis… ¡se puso un kiosco en el auto!”, comentó el joven, impactado tanto por la disposición de los artículos como por los precios exhibidos a la vista.

¿Cómo surgió la idea de hacer un Uber con kiosco? Al ser interrogado acerca del origen de la iniciativa, el conductor contó que todo surgió a partir de una propuesta de su hermana, luego de haber quedado desempleado algunos meses atrás. “Ya hace un par de meses arranqué, me quedé sin trabajo y bueno, hay que arrancar. Fue idea de mi hermana”, relató con actitud positiva mientras exhibía la caja de dulces que ofrece en el vehículo.

Embed #Crisis #Kiosco #Chofer #FYP sonido original - c5n @c5n CRISIS ECONÓMICA: UN CHOFER CONVIRTIÓ SU AUTO EN UN KIOSCO PARA GENERAR MÁS INGRESOS Ante la caída del poder adquisitivo, un conductor de aplicaciones sumó la venta de productos dentro de su vehículo para complementar sus ingresos. El caso expone cómo el pluriempleo se vuelve una estrategia cada vez más extendida para sostener el nivel de vida. @caminando.con.her #C5N Por su parte, el pasajero no solo colaboró adquiriendo algunos de los productos, sino que además decidió compartir la experiencia en redes para que otros usuarios conozcan la propuesta. “Espero que la gente que se suba al Uber de Luis, le compre alguna golosina”, expresó antes de despedirse del improvisado vendedor que lo había sorprendido durante el trayecto.

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