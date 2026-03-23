Investigan el hallazgo de un cartucho de escopeta en una escuela de Jujuy

Un elemento vinculado a un arma de fuego generó preocupación en una escuela del centro de San Salvador de Jujuy. Se trataba de un cartucho de escopeta que fue encontrado dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 12:30, cuando se dio aviso al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con la directora del establecimiento, quien tenía el elemento bajo resguardo.

Según informaron, el cartucho fue encontrado por personal de maestranza durante el turno mañana. Desde la Policía de la provincia confirmaron que tomaron intervención tras ser alertados por el personal de la institución educativa. “Fuimos alertados por el personal del establecimiento de que se había encontrado un cartucho de escopeta”, explicó Emilce Ceballos.

Hallazgo en una escuela: qué significa que estaba “percutado” Tras la intervención policial, se determinó que el elemento no representaba un riesgo inmediato. “Se trataba de una vaina, ya se encontraba percutado este elemento”, detalló la efectiva.

En ese sentido, aclaró el concepto técnico y especificó: “Percutado significa que ya estaba usado, es decir, lo que queda del cartucho”. Cabe mencionar que según pudo saber TodoJujuy, el objeto fue secuestrado por el personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes dentro del establecimiento. “Este elemento fue secuestrado y se realizaron las diligencias de rigor”, indicó Ceballos. Embed - Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días

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