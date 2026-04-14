Sacachispas en alerta por una fuerte crisis económica y un embargo millonario

Sacachispas atraviesa un embargo judicial cercano a los 100 millones de pesos que pone en riesgo la continuidad institucional y llevó a su dirigencia a pedir asistencia económica de manera urgente a socios e hinchas, con el objetivo de evitar una crisis mayor en el tradicional club de Villa Soldati.

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Ante este escenario, se habilitó una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones solidarias . Mediante un comunicado difundido en su cuenta de X (ex Twitter), el club describió la situación como “crítica” y admitió que no podrá salir adelante sin el apoyo de su comunidad .

“La colaboración y compromiso de todos los que quieren al club es vital”, señalaron en una de las placas difundidas, donde además se compartió el alias o número de cuenta para que los hinchas puedan realizar aportes económicos destinados a la campaña de ayuda.

Según el comunicado, la institución recibió la notificación de dos embargos judiciales que, en conjunto, alcanzan la suma de $98.000.000 . El primero responde a un reclamo por un supuesto vínculo laboral con una persona asociada a una conducción anterior, mientras que el segundo se vincula a una deuda con un ex futbolista , originada en un convenio de pago incumplido que terminó en una demanda judicial.

El llamado a colaborar, difundido de manera pública mediante las redes oficiales del club, no está dirigido únicamente a los socios, sino también a todos aquellos que se sientan identificados con El Lila.

Sacachispas Fútbol Club.

En el comunicado se señala que “el club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento”. A su vez, el texto agrega que “estos hechos son consecuencia de decisiones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución”, según consignó el reporte.

Creado en 1947, Sacachispas se incorporó a la Asociación del Fútbol Argentino en 1954, año en el que comenzó a competir oficialmente y consiguió el ascenso tras imponerse ante Deportivo Morón. Con el tiempo, se consolidó como un club representativo del ascenso argentino, con una extensa participación en divisiones menores y, en los últimos años, con una fuerte presencia en redes sociales, marcada por el humor y la ironía.

Dentro de su historia hay un hito destacado: el 23 de mayo de 2017 dio la sorpresa al eliminar a Arsenal de Sarandí, equipo de Primera División, en la Copa Argentina, convirtiéndose en el primer conjunto de la Primera C en dejar afuera a un rival de la máxima categoría en ese certamen. Poco después, el 9 de junio, se consagró campeón de la Primera C y concretó un ascenso histórico a la Primera B Metropolitana.

La Comisión Directiva de Sacachispas SFC emite un mensaje resaltando la unidad y el esfuerzo colectivo para el sostenimiento y progreso del club.

Tiempo después, Sacachispas volvió a protagonizar un capítulo destacado al conseguir en diciembre de 2021 el ascenso a la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, luego de imponerse en la definición por penales frente a Colegiales. Sin embargo, la estadía en esa divisional fue corta: en 2022 volvió a descender de categoría.

El club, uno de los más carismáticos y queridos por buena parte de los hinchas del fútbol argentino, atraviesa hoy el panorama más complejo de su historia, condicionado por litigios judiciales derivados de administraciones anteriores y una situación económica crítica que, según su actual dirigencia, solo podrá ser revertida con el acompañamiento económico y el apoyo de toda su comunidad.

El Club Sacachispas emite un comunicado importante informando sobre dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000 que impactan su funcionamiento.

El comunicado de Sacachispas:

El Club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento.

Uno de estos reclamos se origina en un supuesto vínculo laboral con una persona vinculada a la gestión anterior y que ha derivado en un embargo contra el Club.

El segundo embargo corresponde a una deuda con un exjugador, respecto de la cual se había suscripto previamente un acuerdo de pago que no fue cumplido, derivando en la actual instancia judicial.

Estos hechos son consecuencia de decisiones y situaciones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución.

Frente a este escenario, la Comisión Directiva se encuentra trabajando activamente en:

Defender legalmente al Club.

Regularizar las obligaciones existentes.

Garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la institución.

El contexto es crítico y requiere del compromiso de todos.

Por ello, convocamos a la responsabilidad y al acompañamiento de socios, socias, hinchas y de toda persona que se sienta parte del Club, para afrontar este momento con unidad, responsabilidad y compromiso.

EL CLUB ES DE TODOS. ENTRE TODOS LO VAMOS A SOSTENER Y SACAR ADELANTE.

Comisión Directiva