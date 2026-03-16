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16 de marzo de 2026 - 07:55
Deportes.

Tabla histórica del Torneo Regional Amateur de Jujuy: qué equipo la lidera y cuántos la conforman

El informe estadístico de un joven apasionado del fútbol recopiló el rendimiento histórico de los clubes jujeños en el Torneo Regional Federal Amateur. Conoce todos los datos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tabla histórica del Torneo Regional Amateur de equipos de Jujuy.

Tabla histórica del Torneo Regional Amateur de equipos de Jujuy.

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Según los datos recopilados por Dante Cobucci junto a Augusto Minetti en 2025, un total de 35 clubes jujeños disputaron esta categoría desde la creación del certamen.

El ranking ordena a los equipos de la provincia según los puntos obtenidos, partidos jugados, victorias, empates, derrotas y diferencia de gol a lo largo de las distintas ediciones del torneo.

Talleres de perico encabeza el ranking provincial

De acuerdo con la tabla histórica, Talleres de Perico ocupa el primer lugar entre los clubes jujeños que participaron del Torneo Regional Amateur.El conjunto periqueño suma 151 puntos en 77 partidos, con 45 victorias, 16 empates y 16 derrotas, además de 137 goles a favor y 62 en contra.

Tabla historica - torneo regional amateur Jujuy

En el segundo lugar aparece Altos Hornos Zapla, con 150 puntos en 70 encuentros, mientras que el tercer puesto lo ocupa Atlético San Pedro, con 98 unidades en 56 partidos.

El ranking lo completan en los primeros lugares Atlético Cuyaya, Monterrico San Vicente y Racing de Ojo de Agua.

Los equipos que completan la tabla histórica

Entre los clubes jujeños que también participaron del torneo se encuentran Sportivo Alberdi, La Viña, Ciudad de Nieva, Defensores de Fraile Pintado, San Francisco Bancario, Defensores de Yuto y Mitre de Calilegua, entre otros.

La lista se extiende hasta completar 35 equipos de distintas localidades de la provincia, incluyendo instituciones de Perico, San Pedro, Libertador, Humahuaca, Tilcara, El Carmen, Calilegua y La Quiaca.

En la parte final del ranking aparecen clubes como Terry de Tilcara, Inter de La Intermedia, Río Grande, Defensores Belgrano de Tilcara e Independencia de Humahuaca, que también tuvieron participación en el certamen.

Tabla historica - torneo regional amateur Jujuy. 2

Un registro estadístico del fútbol jujeño

La tabla histórica busca ordenar y reflejar el rendimiento acumulado de los clubes jujeños que compitieron en el Torneo Regional Federal Amateur.

El trabajo estadístico fue elaborado por Dante Cobucci y Augusto Minetti, quienes recopilaron los datos de las distintas ediciones del torneo para construir este ranking provincial.

De esta manera, el informe permite observar qué equipos tuvieron mayor participación y mejores resultados en uno de los torneos federales más importantes del fútbol argentino.

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