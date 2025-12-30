Atlético San Pedro se refuerza con dos ex Zapla para el Torneo Regional

Nuevas caras en Atlético San Pedro.

Tras el breve parate en Navidad, el Club Atlético San Pedro al mando de Jairo Morales Santos, intensifica su preparación para el Torneo Regional Amateur con prácticas exigentes y la incorporación de dos ex jugadores de Altos Hornos Zapla.

Refuerzos y entrenamiento clave La gran novedad de la jornada fue la llegada de dos refuerzos que ya se sumaron al plantel. Se trata de Agustín “Chucky” Durán , volante creativo, y Ulises Virreyra , delantero de área, ambos provenientes del Club Altos Hornos Zapla, listos para enfrentar a Talleres de Perico, quien dejó justamente afuera al Merengue en la fecha pasada.

Estos jugadores aportan experiencia y frescura al esquema del Millonario, fortaleciendo el mediocampo y el ataque para el próximo compromiso ante el expreso.

atletico san pedro - refuerzos (1) Encuentro ante Talleres de Perico Otra de las novedades para este fin de semana es que el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Diego Magno, quien ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, sumando una alternativa importante de cara a la serie.

El partido de ida se disputará el domingo 4 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la revancha está programada para el domingo 11 de enero en San Pedro. Serán días clave para el Expreso, que se ilusiona con seguir avanzando en el certamen, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival sólido y con experiencia en este tipo de definiciones. Embed - JAIRO MORALES SANTOS DT TODOJUJUY

