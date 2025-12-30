martes 30 de diciembre de 2025

30 de diciembre de 2025 - 20:41
Mercado de pases.

Atlético San Pedro se refuerza con dos ex Zapla para el Torneo Regional

El técnico de Atlético San Pedro, Jairo Morales Santos, apuntó a la ofensiva y sumó a dos figuras para enfrentar a Talleres de Perico este fin de semana en un partido clave.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nuevas caras en Atlético San Pedro.

Nuevas caras en Atlético San Pedro.

Refuerzos y entrenamiento clave

La gran novedad de la jornada fue la llegada de dos refuerzos que ya se sumaron al plantel. Se trata de Agustín “Chucky” Durán , volante creativo, y Ulises Virreyra , delantero de área, ambos provenientes del Club Altos Hornos Zapla, listos para enfrentar a Talleres de Perico, quien dejó justamente afuera al Merengue en la fecha pasada.

Estos jugadores aportan experiencia y frescura al esquema del Millonario, fortaleciendo el mediocampo y el ataque para el próximo compromiso ante el expreso.

atletico san pedro - refuerzos (1)

Encuentro ante Talleres de Perico

Otra de las novedades para este fin de semana es que el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Diego Magno, quien ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, sumando una alternativa importante de cara a la serie.

El partido de ida se disputará el domingo 4 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la revancha está programada para el domingo 11 de enero en San Pedro. Serán días clave para el Expreso, que se ilusiona con seguir avanzando en el certamen, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival sólido y con experiencia en este tipo de definiciones.

Embed - JAIRO MORALES SANTOS DT TODOJUJUY

