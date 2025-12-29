lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 07:01
Fútbol.

Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

El cuerpo técnico encabezado por Nazareno Godoy comenzó la preparación, mientras se definen los detalles para el partido de ida y vuelta ante un rival exigente.

Por  Agustín Weibel
Tras algunos días de descanso, Talleres de Perico regresó a los entrenamientos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la semifinal del Torneo Regional Amateur, donde enfrentará a Atlético San Pedro.

Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

Luego de una breve pausa, el plantel de Talleres de Perico volvió a las prácticas con la mente puesta en una de las instancias más importantes del Torneo Regional Amateur. El Expreso se prepara para afrontar la semifinal de la Región Norte frente a Atlético San Pedro, un cruce que promete ser exigente y decisivo.

Los entrenamientos se desarrollaron a puertas cerradas en las instalaciones del club, principalmente en el gimnasio, debido a las condiciones climáticas que impidieron trabajar con normalidad en el campo de juego. La planificación incluyó tareas físicas y ejercicios en espacios reducidos para mantener el ritmo competitivo del plantel.

image

Dentro de las novedades, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Diego Magno, quien ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, sumando una alternativa importante de cara a la serie.

El partido de ida se disputará el domingo 4 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la revancha está programada para el domingo 11 de enero en San Pedro. Serán días clave para el Expreso, que se ilusiona con seguir avanzando en el certamen, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival sólido y con experiencia en este tipo de definiciones.

