Rechazaron la protesta de Zapla y ratificaron la clasificación de Talleres de Perico

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rechazar la protesta presentada por el club Altos Hornos Zapla contra Talleres de Perico , y confirmó el resultado final entre ambos en el Regional Amateur.

El Merengue había presentado una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina por la presunta mala inclusión en el expreso de Juan Huichulef , en el partido de vuelta disputado entre ambos, argumentando que había jugado encuentros oficiales en tres clubes diferentes durante la temporada 2025.

Zapla había citado el artículo 5 del Reglamento de la FIFA para pedir que se disponga la pérdida del partido para el club de Perico y que se le dé por ganado el partido y los puntos, con la consecuente readecuación de la instancia clasificatoria.

image Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

Tras la decisión conocida este lunes, el Consejo Federal confirmó el resultado, la validez de la participación del jugador en ese partido para el equipo azul y ratificó el resultado deportivo y la clasificación de Talleres a la siguiente instancia.

Talleres de Perico al trabajo

Luego de una breve pausa, el plantel de Talleres de Perico volvió a las prácticas con la mente puesta en una de las instancias más importantes del Torneo Regional Amateur. El Expreso se prepara para afrontar la semifinal de la Región Norte frente a Atlético San Pedro, un cruce que promete ser exigente y decisivo.

Los entrenamientos se desarrollaron a puertas cerradas en las instalaciones del club, principalmente en el gimnasio, debido a las condiciones climáticas que impidieron trabajar con normalidad en el campo de juego. La planificación incluyó tareas físicas y ejercicios en espacios reducidos para mantener el ritmo competitivo del plantel.

Dentro de las novedades, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Diego Magno, quien ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, sumando una alternativa importante de cara a la serie.

El partido de ida se disputará el domingo 4 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la revancha está programada para el domingo 11 de enero en San Pedro. Serán días clave para el Expreso, que se ilusiona con seguir avanzando en el certamen, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival sólido y con experiencia en este tipo de definiciones.