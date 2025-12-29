lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 18:54
Fallo.

Rechazaron la protesta de Zapla y ratificaron la clasificación de Talleres de Perico

El Consejo Federal de AFA desestimó la protesta de Altos Hornos Zapla contra Talleres de Perico en el torneo Regional Amateur.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rechazaronla protesta de Zapla y ratificaron la clasificación de Talleres de Perico

Rechazaron la protesta de Zapla y ratificaron la clasificación de Talleres de Perico

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rechazar la protesta presentada por el club Altos Hornos Zapla contra Talleres de Perico, y confirmó el resultado final entre ambos en el Regional Amateur.

Lee además
VíctorNazareno Godoy asumió en Talleres de Perico (Foto Facebook Talleres)
Nueva era.

Víctor Nazareno Godoy asumió como técnico de Talleres de Perico
Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla
Fútbol.

Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla

El Merengue había presentado una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina por la presunta mala inclusión en el expreso de Juan Huichulef, en el partido de vuelta disputado entre ambos, argumentando que había jugado encuentros oficiales en tres clubes diferentes durante la temporada 2025.

Zapla había citado el artículo 5 del Reglamento de la FIFA para pedir que se disponga la pérdida del partido para el club de Perico y que se le dé por ganado el partido y los puntos, con la consecuente readecuación de la instancia clasificatoria.

image
Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

Tras la decisión conocida este lunes, el Consejo Federal confirmó el resultado, la validez de la participación del jugador en ese partido para el equipo azul y ratificó el resultado deportivo y la clasificación de Talleres a la siguiente instancia.

Talleres de Perico al trabajo

Luego de una breve pausa, el plantel de Talleres de Perico volvió a las prácticas con la mente puesta en una de las instancias más importantes del Torneo Regional Amateur. El Expreso se prepara para afrontar la semifinal de la Región Norte frente a Atlético San Pedro, un cruce que promete ser exigente y decisivo.

Los entrenamientos se desarrollaron a puertas cerradas en las instalaciones del club, principalmente en el gimnasio, debido a las condiciones climáticas que impidieron trabajar con normalidad en el campo de juego. La planificación incluyó tareas físicas y ejercicios en espacios reducidos para mantener el ritmo competitivo del plantel.

Dentro de las novedades, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con la reincorporación de Diego Magno, quien ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, sumando una alternativa importante de cara a la serie.

El partido de ida se disputará el domingo 4 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la revancha está programada para el domingo 11 de enero en San Pedro. Serán días clave para el Expreso, que se ilusiona con seguir avanzando en el certamen, aunque sabe que enfrente tendrá a un rival sólido y con experiencia en este tipo de definiciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Víctor Nazareno Godoy asumió como técnico de Talleres de Perico

Talleres de Perico se impuso en la ida ante Altos Hornos Zapla

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Talleres de Perico vuelve al trabajo y se prepara para el cruce ante Atlético San Pedro

Gimnasia de Jujuy y Talleres juegan la final del Anual Masculino: horario y entradas

Lo que se lee ahora
River Plate ampliará y techará el estadio Monumental.
Obras.

River Plate ampliará y techará el estadio Monumental

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel