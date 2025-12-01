Torneo Regional Amateur 2025: resultados de los equipos jujeños

Mitre vs. Atlético Sportivo Pocitos - Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón

El último fin de semana de noviembre empezó a desarrollarse la llave de octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur. En ese marco, los equipos jujeños también llevaron a cabo su participación en el certamen.

Resultados de los equipos jujeños en el Torneo Regional Amateur Luján vs Zapla El Club Deportivo Luján cayó en la ida ante Altos Hornos Zapla. Fue por 3 a 0 en el estadio La Tablada, por la segunda fase del Torneo Federal Regional Amateur. Los goles para el Merengue los marcaron: Franco Barboza, Ulises Virreyra y Juan Pablo Cabañas. La revancha se disputará el próximo domingo, en el Estadio Emilio Fabrizzi.

Zapla Luján Foto: Altos Hornos Zapla Talleres de Perico vs Monterrico Sur Monterrico Sur dio la sorpresa en el Estadio Antonio Berruezo al ganarle a Talleres de Perico por 1 a 0, con gol de Ferry Oña luego de un centro de Méndez a los 20 minutos del segundo tiempo.

Talleres de Perico vs Monterrico Sur torneo regional Foto: FotoDeporte - Alfredo Lopez Atlético San Pedro vs Castañares (Salta) En partido de ida correspondiente a la segunda fase del Regional Regional Amateur, Atlético San Pedro igualó como visitante 1 a 1 con República de Castañares. Las acciones en el estadio Fray Honorato Pistoia fueron controladas por Enzo Rivas. La revancha será el próximo fin de semana en la “Visera de Cemento”.

atletico san pedro torneo regional Foto: Atlético San Pedro Sportivo Pocitos (Tartagal) vs Mitre (Calilegua) En el Estadio Ernesto Escalante, Mitre de Calilegua superó por 2 a 1 a Sportivo Pocitos de Salta. Segovia y Cuellar marcaron para el conjunto jujeño, mientras que Jaramilló para la visita. La serie se disputará en la vecina provincia el próximo fin de semana. Sportivo Pocitos vs Mitre torneo regional Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.