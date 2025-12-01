lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 08:23
Fútbol.

Torneo Regional Amateur 2025: resultados de los equipos jujeños

Arrancaron octavos de final del Torneo Regional Amateur. Conocé cuáles fueron los resultados de los equipos jujeños.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mitre vs. Atlético Sportivo Pocitos - Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón

Mitre vs. Atlético Sportivo Pocitos - Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón

El último fin de semana de noviembre empezó a desarrollarse la llave de octavos de final del Torneo Federal Regional Amateur. En ese marco, los equipos jujeños también llevaron a cabo su participación en el certamen.

Resultados de los equipos jujeños en el Torneo Regional Amateur

Luján vs Zapla

El Club Deportivo Luján cayó en la ida ante Altos Hornos Zapla. Fue por 3 a 0 en el estadio La Tablada, por la segunda fase del Torneo Federal Regional Amateur. Los goles para el Merengue los marcaron: Franco Barboza, Ulises Virreyra y Juan Pablo Cabañas. La revancha se disputará el próximo domingo, en el Estadio Emilio Fabrizzi.

Zapla Luján
Foto: Altos Hornos Zapla

Foto: Altos Hornos Zapla

Talleres de Perico vs Monterrico Sur

Monterrico Sur dio la sorpresa en el Estadio Antonio Berruezo al ganarle a Talleres de Perico por 1 a 0, con gol de Ferry Oña luego de un centro de Méndez a los 20 minutos del segundo tiempo.

Foto: FotoDeporte - Alfredo Lopez
Foto: FotoDeporte - Alfredo Lopez &nbsp;

Foto: FotoDeporte - Alfredo Lopez

Atlético San Pedro vs Castañares (Salta)

En partido de ida correspondiente a la segunda fase del Regional Regional Amateur, Atlético San Pedro igualó como visitante 1 a 1 con República de Castañares. Las acciones en el estadio Fray Honorato Pistoia fueron controladas por Enzo Rivas. La revancha será el próximo fin de semana en la “Visera de Cemento”.

Foto: Atlético San Pedro
Foto: Atl&eacute;tico San Pedro

Foto: Atlético San Pedro

Sportivo Pocitos (Tartagal) vs Mitre (Calilegua)

En el Estadio Ernesto Escalante, Mitre de Calilegua superó por 2 a 1 a Sportivo Pocitos de Salta. Segovia y Cuellar marcaron para el conjunto jujeño, mientras que Jaramilló para la visita. La serie se disputará en la vecina provincia el próximo fin de semana.

Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón
Foto: Deporfoto Jujuy - Rub&eacute;n Bell&oacute;n

Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón

