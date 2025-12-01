Torneo Regional Amateur 2025: resultados de los equipos jujeños

Mitre vs. Atlético Sportivo Pocitos - Foto: Deporfoto Jujuy - Rubén Bellón
El último fin de semana de noviembre empezó a desarrollarse la llave de octavos de final delTorneo Federal Regional Amateur. En ese marco, los equipos jujeños también llevaron a cabo su participación en el certamen.
Resultados de los equipos jujeños en el Torneo Regional Amateur
Luján vs Zapla
El Club Deportivo Lujáncayó en la ida ante Altos Hornos Zapla. Fue por 3 a 0 en el estadio La Tablada, por la segunda fase del Torneo Federal Regional Amateur. Los goles para el Merengue los marcaron: Franco Barboza, Ulises Virreyra y Juan Pablo Cabañas. La revancha se disputará el próximo domingo, en el Estadio Emilio Fabrizzi.
Talleres de Perico vs Monterrico Sur
Monterrico Sur dio la sorpresa en el Estadio Antonio Berruezo al ganarle aTalleres de Perico por 1 a 0, con gol de Ferry Oña luego de un centro de Méndez a los 20 minutos del segundo tiempo.
Atlético San Pedro vs Castañares (Salta)
En partido de ida correspondiente a la segunda fase del Regional Regional Amateur, Atlético San Pedro igualó como visitante 1 a 1 con República de Castañares. Las acciones en el estadio Fray Honorato Pistoia fueron controladas por Enzo Rivas. La revancha será el próximo fin de semana en la “Visera de Cemento”.
Sportivo Pocitos (Tartagal) vs Mitre (Calilegua)
En el Estadio Ernesto Escalante, Mitre de Calilegua superó por 2 a 1 a Sportivo Pocitos de Salta. Segovia y Cuellar marcaron para el conjunto jujeño, mientras que Jaramilló para la visita. La serie se disputará en la vecina provincia el próximo fin de semana.