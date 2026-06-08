Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba.

Una amenaza de bomba obligó a evacuar este lunes por la tarde el edificio del Ministerio de Economía de la Nación, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los detalles, en la nota.

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Este lunes por la tarde, una amenaza de bomba en el Ministerio de Economía generó momentos de preocupación y derivó en la evacuación preventiva del edificio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El personal del ministerio, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, tuvo que abandonar el edificio alrededor de las 15 horas, mientras se desplegaba un importante operativo de seguridad en la zona .

La Comisión Interna del Ministerio señaló que se registraron dos comunicaciones telefónicas con amenazas de bomba, lo que motivó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), que ordenó evacuar el lugar.

Evacuado el edificio, ingresaron perros de la policía y un escuadrón antibombas para revisar el establecimiento. “Están realizando la inspección del lugar”, señalaron fuentes de la PFA.

En el momento de la amenaza, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, estaba dentro del edificio en una reunión con Iván Duque, expresidente de Colombia.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron a cientos de empleados aguardando sobre la vía pública mientras avanzaban los controles en el interior del edificio.

Fuentes de la fuerza de seguridad indicaron que se inició una inspección completa para descartar cualquier riesgo y garantizar la seguridad de quienes trabajan en la cartera nacional.

La actividad no se vio alterada en todos los sectores del edificio. En el área privada del ministro de Economía, las tareas continuaron con normalidad y no se dispuso la evacuación inmediata.

Luis Caputo y la reunión con Iván Duque

De hecho, mientras se desarrollaba el operativo, el titular del Palacio de Hacienda publicó en su cuenta oficial de X una fotografía junto a Duque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2064058708817051796&partner=&hide_thread=false Nos reunimos junto con @JoseLuisDazaAR, con el ex Presidente de Colombia, Iván Duque. Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país. pic.twitter.com/cUgcyzYC8R — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

“Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato y las próximas elecciones en su país”, escribió Caputo al compartir la imagen del encuentro.

Iván Duque se encuentra en el país y participará mañana de la conferencia anual de la Cámara Argentina de la Construcción.