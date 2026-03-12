¿Qué dice la resolución firmada por Adorni sobre los límites a las comitivas en viajes oficiales?

Manuel Adorni había impuesto límites a las comitivas oficiales antes de su viaje a EE. UU.

La Resolución Administrativa 9/2026 , difundida el 26 de febrero en el Boletín Oficial , introdujo cambios en las condiciones para los viajes oficiales al exterior. La medida estableció un tope en la cantidad de personas que pueden integrar cada delegación, exigió la presentación de nuevos formularios.

Además, se dispuso que tanto las autorizaciones para viajar como las posibles excepciones deberán contar con la aprobación del jefe de Gabinete .

La normativa introduce modificaciones en las condiciones y parámetros para otorgar pasajes oficiales. En el artículo 3° , se confirma que la autorización de los viajes de mayor rango seguirá dependiendo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien deberá dar el visto bueno a los traslados de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios de jerarquía equivalente.

Entre las principales novedades figura el artículo 6° , que fija un límite para las delegaciones oficiales al disponer que las comitivas se reduzcan a un solo funcionario o autoridad por cada actividad o encuentro internacional .

El desplazamiento a Nueva York junto a su esposa se da 14 días después de que el Gobierno estableciera restricciones a las misiones oficiales fuera del país.

Si fuera necesario incorporar más personas a la delegación, esa ampliación deberá presentarse como un caso extraordinario y acompañarse con una justificación formal.

La decisión administrativa también introdujo cambios en el Anexo III, donde se agrupa a los funcionarios según su categoría para la asignación de pasajes. De acuerdo con el artículo 8, quienes integran el Grupo A podrán volar en clase ejecutiva, mientras que los miembros del Grupo B deberán hacerlo en clase económica. Solo se contemplarán excepciones por motivos de salud, seguridad o productividad, siempre que exista una autorización previa.

Clasificación de los funcionarios para la asignación de pasajes

Dentro del Grupo A se encuentran el jefe de Gabinete, los ministros, los funcionarios con jerarquía equivalente, los secretarios de la Presidencia, el Procurador del Tesoro, el Síndico General de la Nación, los jefes de las Fuerzas Armadas, el prefecto nacional naval, el titular de la Policía Federal y el presidente del Banco Central, entre otros cargos de máxima responsabilidad.

Por su parte, el Grupo B reúne a secretarios de ministerios, subsecretarios, embajadores, autoridades de empresas con participación estatal mayoritaria, responsables de organismos descentralizados, rectores de universidades nacionales y el titular del Banco Nación, además de otros funcionarios de rango similar.

Requisitos y límites para los viajes oficiales.

En cambio, los grupos C y D, que incluyen a directores nacionales, funcionarios de menor jerarquía, gerentes de empresas estatales y al resto del personal de la administración pública, únicamente podrán viajar utilizando pasajes en clase económica.

Por último, la normativa indica que cualquier cambio a una categoría superior deberá ser costeado por el propio funcionario que realice el viaje. También precisa que las nuevas disposiciones comenzaron a regir desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial.