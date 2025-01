Insólito: dos hermanos se pelearon por un sachet de mayonesa y uno quemó al otro

Las Toscas. Impresionante incendio en una curtiembre de Santa Fe: no se registran heridos

"No tuve tiempo de reaccionar. Sentí cómo me ardía todo el cuerpo. Salí corriendo buscando ayuda porque el dolor era insoportable. Unos chicos que andaban en caballo llamaron a la policía y de ahí me llevaron al dispensario", continuó relatando el hombre agredido.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar a la víctima a la guardia más cercana donde recibió las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivado al Hospital José María Cullen en la ciudad de Santa Fe para un tratamiento más exhaustivo.

Qué dijo el hermano herido

"Hace seis meses murió nuestra mamá. Mi hermano quedó afectado, como traumatizado por eso. Está atravesando un mal momento", justificó el hombre sobre el accionar violento del agresor y dijo que pese a lo ocurrido, no presentará una denuncia en su contra.