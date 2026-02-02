¿Cuándo es la semana de la dulzura en Argentina 2026?

Por qué se celebra la Semana de la Dulzura en la Argentina.

Entre el 1 y el 7 de julio , Argentina conmemora la conocida Semana de la Dulzura , una tradición enfocada en regalar chocolates y golosinas a seres queridos , amigos y parejas . Cada año, esta celebración despierta curiosidad sobre sus orígenes y el motivo de su instauración .

La Semana de la Dulzura surgió en 1989 como una iniciativa comercial . La Asociación de Distribuidores de Golosinas (ADGyA) junto con la empresa Arcor promovieron esta campaña para estimular la venta de dulces en medio de un contexto económico complicado .

En plena época de alta inflación , el consumo se veía afectado, y las compañías de alimentos , sobre todo las de golosinas , buscaron reactivar el mercado ofreciendo un motivo para que la gente comprara y regalara productos dulces .

La iniciativa original promovía un gesto romántico : “ Regala una golosina, recibe un beso ”. Esta frase caló hondo en el público y dio origen a una tradición que sigue vigente hasta hoy , demostrando ser una fórmula exitosa .

Con el paso del tiempo, ciertos dulces se convirtieron en símbolos de esta celebración: Bon o Bon, Cofler, Mogul, Rocklets y Butter Toffees.

Reconocido por su clásico “un Bon o Bon por un beso”, este dulce se transformó en un ícono de la Semana de la Dulzura, presente en cada momento que celebra el cariño, el afecto y el placer de compartir. Sin dudas, es una de las marcas más representativas de la fecha.

Cuándo se celebra la Semana de la Dulzura

La Semana de la Dulzura se celebra oficialmente del 1° al 7 de julio, aunque su popularidad hizo que la celebración se prolongara. Actualmente, se la conoce como el Mes de la Dulzura, porque durante todo julio muchas marcas y comercios mantienen ofertas y promociones especiales.