Carnaval vs Día de los Enamorados: que celebrará más el jujeño

El Carnaval 2026 y el Día de los Enamorados coinciden en un fin de semana muy especial para Jujuy. El lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados nacionales , pero el martes 14 de febrero se celebra la fecha de los enamorados .

Por eso le preguntamos a los jujeños qué celebrará más, si el amor a la pareja o la pasión del carnaval. En un negocio de venta de flores aseguran que las fechas sean el mismo fin de semana “afecta un poco, porque baja el consumo” , dijo Mari.

“Lo que más sale habitualmente para el Día de los Enamorados son las rosas y los lirios ”, pero admitió que esperan una merma en las ventas y que eso genera preocupación. “Un ramo de rosas cuesta entre 10 mil y 15 mil pesos”.

Una mujer al ser consultada sobre qué puede pasar ese fin de semana, dijo que para el 14 de febrero “se compran muchas flores y para carnaval también, para carnaval de flores, que es excelente porque ahí sí, en vez de tirar papel picado, serpentina y esas cosas, se tira las flores”.

Otra vendedora dijo que la fecha cercana entre una y otra celebración, “afecta un poco. Baja un poco el tema de la venta”, y confirmó que, si bien la gente busca precios, un ramo puede llegar a costar desde los 10 mil pesos en adelante. “Un enamorado puede gastar hasta 150 mil pesos”.

Feriados de Carnaval 2026

El calendario marca dos feriados nacionales consecutivos por Carnaval en febrero de 2026. En Jujuy, como en el resto del país, no se trabaja durante esas jornadas: 16 y 17 de febrero. Ambos días conforman el tradicional fin de semana largo de Carnaval, uno de los más esperados del año en la provincia por el movimiento cultural, turístico y económico que genera.

Carnaval en Jujuy Carnaval en Jujuy.

Cronograma completo de carnaval 2026

29 de enero: Jueves de Ahijados

5 de febrero: Jueves de Compadres

12 de febrero: Jueves de Comadres

14 de febrero: Sábado de Desentierro

15 y 16 de febrero: Carnaval Grande

17 de febrero: Martes de Chaya

21 de febrero: Carnaval Chico

22 de febrero: Entierro del Carnaval

28 de febrero: Carnaval de Flores

7 de marzo: Carnaval de Remache

Día de los Enamorados

Se trata de una festividad religiosa, ya que se la conoce por el nombre de un santo. Y no se trata de un santo cualquiera, sino de uno que se reveló al poder en su momento y sufrió las consecuencias por ello. San Valentín es el patrón de los Enamorados.

Visita al Parque Botánico para los enamorados en su día Visita al Parque Botánico para los enamorados en su día

En la Roma del siglo III, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Tampoco hay que obviar el hecho de que en esta época el cristianismo fue prohibido en Roma.

Un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía sentenció a muerte al sacerdote Valentín, un 14 de febrero del año 270.