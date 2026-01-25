El carnaval en Abra Pampa explicado por quienes lo viven: tradición, comparsas y devoción

Para buena parte del norte jujeño, el carnaval no es sólo una fecha del calendario, se trata de un ritual que combina identidad, familia y territorio. Y en Abra Pampa esa dimensión se siente especialmente fuerte.

“ Nuestro carnaval es algo más autóctono, más puro, más familiar . Conserva mucho lo tradicional aún”, contó Paola Dionisio , joven recitadora puneña que este verano se consagró como subcampeona nacional de recitado gauchesco en el Festival del Malambo 2026.

Dionisio advierte que entre quienes lo viven desde adentro existe cierto celo afectivo por la fiesta. “ Soy muy celosa del carnaval. No me voy a carnaval así nomás ”, puntualizó.

En el relato de la joven aparecen símbolos como las calles, las bandas, la coreografía espontánea, la caja, la copla y el cerro como telón de fondo. “ Las calles del carnaval allá son las verdaderas calles del carnaval ”, afirmó. “ Se viene toda la banda cantando y coreando la canción de su comparsa, haciendo setas, y después en las esquinas bailamos unas cuecas con la banda ”, sostuvo en diálogo con TodoJujuy.

Ese clima se traslada luego a los salones y sedes sociales donde las comparsas organizan sus veladas y encuentros nocturnos.

Carnaval en abra Pampa (1)

El jueves de comadre y la lógica del tiempo ritual

Para Dionisio, uno de los momentos más significativos es el jueves de comadre, fecha que organiza y anticipa el resto del carnaval. “El jueves de comadre determina tu carnaval”, explicó. “Es el momento de las mujeres, de estar tranquilas”, expresó emocionada.

También reivindicó la instancia del desentierro, que habilita el periodo festivo, y el tradicional domingo de corso, donde comparsas tradicionales y no tradicionales desfilan con vestimenta típica.

La centralidad de la música en el carnaval de Abra Pampa

El vínculo entre el territorio y la música es central. Dionisio lo sintetiza en una postal:

“Estás ahí y decís: estoy en algo mágico. Es un atardecer, hay el cerro, la gente bailando, la sonoridad con instrumentos autóctonos, es hermoso”. La caja, usada tanto para copla como para acompañamiento, funciona como marca sonora de la celebración y soporte rítmico de la palabra.

Dionisio, que este año alcanzó el subcampeonato nacional de recitado gauchesco en el Festival del Malambo de Laborde, asegura que su camino artístico se sostiene en esa misma matriz cultural. “Yo siempre voy a sacar pecho por mi Puna y por Jujuy. Quiero seguir por este camino siempre”, aseveró.