Jueves de Mijitos: el festejo que "destapa" el Carnaval jujeño entre arte, música y amistad

En el anfiteatro Niña Yolanda de Lozano, se lleva a cabo el tradicional y alegre festejo del “Jueves de Mijitos” , una celebración que año tras año marca el puntapié inicial del Carnaval jujeño y convoca a una multitud unida por la música, el arte y la amistad.

¡Feliz día! Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Como cada Jueves de Ahijados, el grupo Mijito volvió a reunirse para darle la bienvenida al Carnaval con un encuentro cargado de color y tradición. Desde temprano, los asadores se instalaron en el lugar para preparar la comida que luego comparten con todos los que se acercan a ser parte de la fiesta.

En diálogo con Canal 4 , Marcelo Carenzo, referente del grupo, expresó con emoción: “Es un día espectacular, destapamos el Carnaval. Todos los años hacemos remeras distintas, diseñadas por nosotros, con diferentes representaciones: la Selección Argentina, el número 14 que identifica a los mijitos, dibujos y símbolos que nos representan”.

Embed - Jueves de Ahijados en Jujuy y el asado no puede faltar

La celebración crece año tras año y convoca a familias enteras. “Mucha gente viene con sus ahijados, esto va creciendo cada vez más. Les agradezco a todos, es muy lindo abrazarse con la gente para darle la bienvenida al Carnaval”, destacó Carenzo, quien detalló que el grupo está conformado por alrededor de 270 personas.

Arte y memoria en el corazón del festejo

Embed - Mijitos destapa el Carnaval en este Jueves de Ahijados

El Jueves de Mijitos también tiene un fuerte componente artístico. Los reconocidos artistas jujeños Ariel Cortez y Juan Manuel Taritolay participan pintando remeras, pantalones y gorras, además de intervenir un cuadro especialmente creado para la ocasión. “Siempre nos regalan su arte e intervienen la ropa de quienes quieren”, valoró Carenzo.

El encuentro tuvo además un momento cargado de emoción y recuerdo. “El año pasado falleció el ‘Negro’ Armata, un mijito de toda la vida, y este año vamos a esparcir sus cenizas acá”, contó, resaltando el fuerte sentido de pertenencia que une al grupo.

“Este es un lugar de cultura, canto, amistad, pintura, baile, de todo, bien jujeño”, resumió.

El arte de Mijitos

Juan Manuel Taritolay explicó cómo se fue sumando el arte al festejo: “Hace cuatro años que venimos con Ariel. Le propusimos agregar la pintura y desde ahí generamos acciones en vivo que aportan a este gran evento. También diseñamos imágenes para las remeras”.

image Jueves de Mijitos.

Por su parte, Ariel Cortez señaló que "en esta escena de involucrar el arte y la cultura, incorporamos imágenes del ser carnavalero. En la remera pusimos dos cuernos y en el cuadro también trabajamos la cultura del ser jujeño. Hicimos diablos con dos cuernitos para decir que somos parte del equipo del Jueves de Ahijados. Lo que hacemos es dialogar con la cultura a través del arte”.

Entre música, comida, pintura y abrazos, el Jueves de Mijitos volvió a confirmar que el Carnaval jujeño se vive con identidad, memoria y celebración colectiva.