jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 10:49
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Un ranking digital destaca carnavales de todo el país por su tradición, convocatoria y alcance turístico. Jujuy aparece entre los más valorados.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carnavales en Argentina.

Carnavales en Argentina.

La inteligencia artificial elaboró un ranking con los mejores carnavales de Argentina, a partir del análisis de búsquedas en internet, menciones en medios digitales, presencia en redes sociales y referencias culturales asociadas a cada celebración.

Lee además
Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval
Alerta por estafas en carnaval. video
Sociedad.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

El relevamiento reúne fiestas populares de distintas regiones del país que sostienen una fuerte identidad local y un alto nivel de convocatoria año tras año. El listado refleja la diversidad cultural argentina y el peso que el carnaval mantiene en la agenda turística nacional.

Entre los primeros puestos se destacan celebraciones del norte argentino y del Litoral, regiones que concentran algunas de las expresiones más tradicionales y masivas del país.

Los mejores carnavales del país según la IA

Carnaval de Jujuy

La provincia concentra uno de los carnavales más reconocidos del país. En las cuatro regiones, la celebración incluye desentierros, comparsas, coplas y rituales que convocan a miles de personas cada temporada.

Carnaval en Jujuy
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Carnaval de Gualeguaychú (Entre Ríos)

Es uno de los más convocantes de Argentina. Se caracteriza por sus desfiles en el corsódromo, el despliegue de carrozas y la competencia entre comparsas de gran nivel artístico.

Carnaval de Gualeguaychu (5)

Carnaval de Corrientes

Se posiciona entre los más destacados por la magnitud de sus comparsas, la duración de sus desfiles y la proyección nacional e internacional que alcanza cada año.

Carnaval de Corrientes.
Carnaval de Corrientes.

Carnaval de Corrientes.

Carnaval de Paso de los Libres (Corrientes)

Con marcada influencia brasileña, sobresale por su estética, la calidad de sus comparsas y la participación sostenida del público local y regional.

Carnaval de Paso de los Libres
Carnaval de Paso de los Libres.

Carnaval de Paso de los Libres.

Carnaval de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Se consolida como una de las propuestas más importantes del interior entrerriano, con una organización creciente y una fuerte convocatoria turística.

Carnaval de Concepción del Uruguay
Carnaval de Concepción del Uruguay.

Carnaval de Concepción del Uruguay.

Carnaval de Rosario (Santa Fe)

Presenta un perfil cultural y comunitario, con murgas, comparsas y actividades en distintos espacios públicos de la ciudad.

Carnaval de Rosario
Carnaval de Rosario.

Carnaval de Rosario.

Carnaval de Lincoln (Buenos Aires)

Reconocido por sus carrozas artesanales y figuras de gran tamaño, es uno de los carnavales más tradicionales del centro bonaerense.

Carnaval de Lincoln
Carnaval de Lincoln.

Carnaval de Lincoln.

Un ranking basado en análisis digital

Según el informe generado por inteligencia artificial, estos carnavales concentran el mayor volumen de consultas, menciones y referencias digitales durante la temporada de verano.

El ranking permite observar cómo las celebraciones regionales logran proyección nacional a través del interés del público y la difusión en plataformas digitales, consolidando al carnaval como uno de los principales atractivos culturales del país.

Embed - Carnaval del Norte Argentino | HUMAHUACA | Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Carnaval de La Viña: viví la mejor previa con música, sabores y tradición

El carnaval en Abra Pampa explicado por quienes lo viven: tradición, comparsas y devoción

Lo que se lee ahora
La reacción de Rossana Chahla cuando en plena calle le pidieron menos TikTok y más obras.
Tucumán.

Así reaccionó Rossana Chahla al recibir el reclamo de un vecino: "Menos TikTok y más obras"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel