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29 de junio de 2026 - 17:01
Sociedad.

Tarta de berenjena al horno con jamón y queso: una receta fácil para tener a mano

Una preparación sencilla y práctica, ideal para cualquier momento del día, que se destaca por su textura suave y su combinación clásica de sabores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una receta fácil para tener a mano.

Una receta fácil para tener a mano.

Cocinar en el horno es una de las alternativas más cómodas y flexibles a la hora de preparar comidas para varias personas. Si no tenés claro qué hacer y estás buscando una receta con una textura diferente e interesante, esta puede ser una excelente elección.

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La tarta de berenjena con jamón york y queso es una preparación al horno que combina en capas berenjenas asadas, fetas de jamón cocido y queso derretido, todo gratinado hasta conseguir una superficie dorada y un interior suave y cremoso.

Un plato con una textura muy llamativa y fácil de hacer.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos
  • Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 200 g de jamón york en lonchas
  • 200 g de queso en lonchas
  • 200 ml de nata líquida para cocinar
  • 100 g de queso rallado para gratinar
  • 2 huevos
  • Sal
  • Pimienta negra molida
  • Aceite de oliva virgen extra
Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora.

Receta: pastel de berenjena, jamón york y queso, paso a paso

  • Enjuagá las berenjenas cuidadosamente bajo el chorro de agua para quitar cualquier resto de tierra o impurezas y luego cortalas en láminas delgadas, de alrededor de medio centímetro de espesor.
  • Distribuí sal sobre cada rodaja y dejalas reposar durante unos 10 minutos. Este procedimiento ayuda a que pierdan parte de su sabor amargo característico.
  • Una vez transcurrido ese tiempo, secá bien las berenjenas con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad y la sal superficial.
Cocinar al horno es una de las formas más prácticas y versátiles de preparar platos para varias personas.
  • Después, pasalas por una sartén con un poco de aceite de oliva bien caliente y doralas suavemente, cocinándolas de ambos lados hasta que estén tiernas. Conviene controlar de cerca para evitar que se quemen.
  • Mientras tanto, en un recipiente amplio, batí los huevos junto con la nata líquida, una pizca de sal y pimienta, hasta lograr una preparación uniforme y sin grumos.
  • Encendé el horno y dejalo precalentando a 180 °C para que alcance la temperatura adecuada mientras terminás de armar la preparación.
  • En una fuente apta para horno, disponé una primera base de berenjenas, cubriendo completamente el fondo. Sobre esa capa, agregá jamón cocido y luego queso en fetas, cuidando que quede todo bien distribuido.
  • Continuá repitiendo la secuencia de capas —berenjena, jamón y queso— hasta terminar con los ingredientes, intentando que la última capa visible sea de berenjena.
El pastel de berenjena con jamón york y queso es una preparación al horno que alterna capas de berenjena asada, lonchas de jamón cocido y queso fundido.
  • Finalmente, volcá la mezcla de huevos y crema sobre todo el armado, procurando que se reparta de manera pareja y se filtre entre las distintas capas.
  • Espolvoreá queso rallado por encima para lograr una terminación gratinada, dorada y con un sabor más intenso.
  • Llevá al horno y cociná durante unos 25 a 30 minutos, hasta que la parte superior adquiera un tono dorado y presente un leve burbujeo.
  • Por último, retiralo del horno y dejalo descansar unos 10 minutos antes de servirlo, de modo que tome consistencia y sea más fácil de cortar sin que pierda su estructura.

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