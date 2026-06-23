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23 de junio de 2026 - 17:24
Sociedad.

Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa: una receta simple y sabrosa para sorprender a todos

Una preparación simple que deja el pollo jugoso y dorado, con un toque caramelizado. La salsa barbacoa realza el sabor y lo convierte en un plato ideal.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa.

Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa.

El pollo se encuentra entre las carnes más nutritivas y equilibradas disponibles en el mercado: es una fuente de proteína magra, con bajo aporte de grasa, además de resultar accesible en precio y sencilla de incorporar a la alimentación cotidiana a través de diversas recetas.

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Dentro de las distintas piezas que se obtienen de un pollo entero, en este caso nos enfocaremos en la preparación de los muslos, un corte que aporta mayor intensidad de sabor y jugosidad en comparación con otros como la pechuga, y que se adapta especialmente bien a la cocción al horno.

Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa.

Una de las formas más sabrosas de cocinar los muslos al horno es acompañarlos con una salsa barbacoa bien elaborada, transformando un plato sencillo en una preparación ideal para recibir invitados en casa o disfrutar de una cena de fin de semana con buena compañía.

Si bien siempre existe la opción de hornear los muslos y recurrir a una salsa barbacoa comprada en el supermercado, lo cierto es que difícilmente algo iguale a una salsa casera, hecha a medida, ajustada a nuestros gustos y condimentada de acuerdo con nuestras preferencias personales.

Para preparar esta salsa barbacoa solo hacen falta unos pocos ingredientes básicos: kétchup, vinagre y miel, a los que se les suma un pequeño toque de salsa Perrins o Worcestershire, que es lo que le aporta su sabor tan particular.

Con esta facilísima receta, el pollo queda jugoso por dentro y caramelizado por fuera.

Con todo listo, el resultado serán unos muslos de pollo al horno muy sabrosos, con una piel crocante lograda gracias a un dorado previo en sartén.

Esta carne es muy versátil y combina con una amplia variedad de guarniciones: puede acompañarse con una ensalada como entrada o complemento, o bien servirse con verduras o papas asadas, que incluso pueden aprovechar el mismo calor del horno para su cocción.

Receta de muslos de pollo al horno con salsa barbacoa

Se trata de muslos de pollo al horno, recubiertos con una salsa barbacoa casera elaborada a partir de kétchup, miel y distintas especias. El secreto del plato consiste en sellar previamente el pollo para dorarlo y, luego, terminar la cocción en el horno mientras se lo cubre con la salsa, logrando así una superficie glaseada, brillante y llena de sabor.

El pollo es una de las carnes más completas y saludables que podemos encontrar en el mercado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo (con piel y hueso)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de pimentón picante
  • 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
  • 15 ml de miel
  • 15 ml de vinagre balsámico
  • 30 ml de kétchup
  • 2 dientes de ajo muy picados
  • 5 ml de salsa Worcestershire (Perrins)
  • 50 ml de caldo de pollo o agua
  • Sal y pimienta negra molida al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra
Una de las maneras más ricas de preparar los muslos al horno es acompañarlos con una riquísima salsa barbacoa.

Receta de muslos de pollo al horno con salsa barbacoa, paso a paso

  • Precalentá el horno a 180 °C.
  • Secá los muslos de pollo con papel de cocina, retirando cualquier resto de humedad, posibles plumas y el exceso de grasa.
  • Condimentá el pollo con sal y pimienta, y agregale el ajo picado, el pimentón dulce y, si querés, el picante.
  • En un recipiente, combiná el kétchup, la miel, el vinagre, la cebolla en polvo, la salsa Worcestershire y el caldo, mezclando hasta integrar bien todos los ingredientes.
  • Calentá un chorrito de aceite en una sartén apta para horno y sellá los muslos, dorándolos de ambos lados durante unos 3 a 4 minutos.
  • Pasá el pollo a una fuente para horno (o mantenelo en la misma sartén apta para horneado).
  • Cubrir los muslos con la salsa barbacoa, asegurándote de que queden bien impregnados por completo.
  • Cubrí la fuente (podés usar papel aluminio) y llevá al horno durante aproximadamente 20 minutos.
Para esta salsa barbacoa, solo necesitamos kétchup, vinagre y miel.
  • Luego, retiralo, destapá la preparación, dá vuelta los muslos y continuá la cocción entre 15 y 20 minutos más, hasta que la carne esté completamente cocida y bien jugosa.
  • Una vez listos, sacá el pollo. Si la salsa quedó demasiado líquida, podés llevar la fuente al fuego y reducirla, mezclando hasta que tome una textura más espesa.
  • Serví los muslos napados con la salsa barbacoa por encima.

Consejo: si buscás una piel más crocante, podés gratinar durante 3 o 4 minutos al final.

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