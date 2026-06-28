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28 de junio de 2026 - 17:41
Sociedad.

Día del Ceviche: la receta tradicional para preparar el clásico peruano

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Ceviche. Cómo hacer este plato fresco con pescado, limón y pocos ingredientes.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Receta de ceviche.

Receta de ceviche.

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Ceviche, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y cada vez más elegido en distintos países de América Latina.

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Su preparación combina pescado fresco, jugo de limón, cebolla, ají y cilantro, en una receta simple que se destaca por su sabor y frescura. Aunque existen numerosas variantes, la versión tradicional mantiene pocos ingredientes y un tiempo de preparación muy corto.

Receta tradicional de ceviche

Ingredientes (4 porciones)

  • 700 gramos de pescado blanco fresco (lenguado, merluza, corvina o similar)
  • 10 limones
  • 1 cebolla morada
  • 1 ají limo o ají picante (opcional)
  • ½ taza de cilantro fresco picado
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 diente de ajo rallado (opcional)

Para acompañar

  • Batata hervida
  • Choclo cocido
  • Hojas de lechuga
  • Maíz cancha o maíz tostado

Receta de ceviche.
Receta de ceviche.

Receta de ceviche.

Paso a paso

  • Cortar el pescado en cubos de aproximadamente dos centímetros y colocarlo en un recipiente de vidrio o cerámica.
  • Agregar sal, pimienta y, si se desea, el ajo rallado.
  • Exprimir los limones e incorporar el jugo sobre el pescado hasta cubrirlo por completo.
  • Añadir la cebolla morada cortada en pluma fina, el ají picado y el cilantro fresco.
  • Mezclar suavemente y dejar reposar entre 10 y 15 minutos en la heladera. El ácido del limón cocinará el pescado.
  • Servir inmediatamente acompañado con batata, choclo, hojas de lechuga y maíz tostado.

Consejos para un buen ceviche

  • Utilizar pescado muy fresco y mantener siempre la cadena de frío.
  • Exprimir los limones justo antes de preparar la receta.
  • No dejar marinar el pescado durante demasiado tiempo para conservar su textura.
  • Prepararlo y consumirlo el mismo día.

El ceviche es una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina peruana y una excelente opción para disfrutar en días cálidos por su frescura y sencillez.

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