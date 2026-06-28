Día del Ceviche: la receta tradicional para preparar el clásico peruano

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Ceviche, uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y cada vez más elegido en distintos países de América Latina.
Su preparación combina pescado fresco, jugo de limón, cebolla, ají y cilantro, en una receta simple que se destaca por su sabor y frescura. Aunque existen numerosas variantes, la versión tradicional mantiene pocos ingredientes y un tiempo de preparación muy corto.
Paso a paso
- Cortar el pescado en cubos de aproximadamente dos centímetros y colocarlo en un recipiente de vidrio o cerámica.
- Agregar sal, pimienta y, si se desea, el ajo rallado.
- Exprimir los limones e incorporar el jugo sobre el pescado hasta cubrirlo por completo.
- Añadir la cebolla morada cortada en pluma fina, el ají picado y el cilantro fresco.
- Mezclar suavemente y dejar reposar entre 10 y 15 minutos en la heladera. El ácido del limón cocinará el pescado.
- Servir inmediatamente acompañado con batata, choclo, hojas de lechuga y maíz tostado.
Consejos para un buen ceviche
- Utilizar pescado muy fresco y mantener siempre la cadena de frío.
- Exprimir los limones justo antes de preparar la receta.
- No dejar marinar el pescado durante demasiado tiempo para conservar su textura.
- Prepararlo y consumirlo el mismo día.
El ceviche es una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina peruana y una excelente opción para disfrutar en días cálidos por su frescura y sencillez.
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