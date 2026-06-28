Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

Una campaña solidaria busca ayudar a Jimena Ríos, una joven jujeña oriunda de Perico de 23 años que necesita operarse de un tumor cerebral. Según informaron mediante un flyer difundido en redes sociales, los médicos indicaron que la intervención debe realizarse lo antes posible debido a los riesgos que enfrenta su salud.

Una cirugía de alta complejidad Jimena debe someterse a una cirugía cerebral de alta complejidad. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la demora en la operación podría ocasionarle pérdida de movilidad facial y afectar su audición.

Ante esta situación, sus familiares y allegados iniciaron una colecta para reunir el dinero necesario y solicitaron el acompañamiento de la comunidad, ya que no cuentan con obra social y según indicaron deben reunir hasta 15 millones de pesos para operarla en una clínica privada.

“Hoy necesito tu ayuda para poder seguir con vida y recuperar mi salud”, expresó Jimena en la campaña.

campaña solidaria para una jujeña Cómo colaborar con Jimena Las personas que deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante Mercado Pago, utilizando los siguientes datos: Alias: jrios123 Titular: Ríos Jimena Desde la familia remarcaron que cualquier aporte, sin importar el monto, será de gran ayuda para avanzar con el tratamiento. También solicitaron compartir la campaña para que pueda llegar a más personas. Contacto para consultas Quienes necesiten mayor información pueden comunicarse con Claudia Ibáñez, mamá de Jimena, al número de WhatsApp: +54 9 388 504-5378

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.