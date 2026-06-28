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28 de junio de 2026 - 10:46
Jujuy.

Una joven jujeña de 23 años necesita ayuda urgente para operarse de un tumor cerebral

Jimena Ríos debe someterse lo antes posible a una cirugía cerebral de alta complejidad. Su familia inició una campaña solidaria para reunir fondos y solicita la colaboración de la comunidad.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Jimena Rios, la joven de Perico que necesita ayuda

Una campaña solidaria busca ayudar a Jimena Ríos, una joven jujeña oriunda de Perico de 23 años que necesita operarse de un tumor cerebral. Según informaron mediante un flyer difundido en redes sociales, los médicos indicaron que la intervención debe realizarse lo antes posible debido a los riesgos que enfrenta su salud.

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Una cirugía de alta complejidad

Jimena debe someterse a una cirugía cerebral de alta complejidad. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la demora en la operación podría ocasionarle pérdida de movilidad facial y afectar su audición.

Ante esta situación, sus familiares y allegados iniciaron una colecta para reunir el dinero necesario y solicitaron el acompañamiento de la comunidad, ya que no cuentan con obra social y según indicaron deben reunir hasta 15 millones de pesos para operarla en una clínica privada.

“Hoy necesito tu ayuda para poder seguir con vida y recuperar mi salud”, expresó Jimena en la campaña.

campaña solidaria para una jujeña

Cómo colaborar con Jimena

Las personas que deseen realizar un aporte económico pueden hacerlo mediante Mercado Pago, utilizando los siguientes datos:

Alias: jrios123

Titular: Ríos Jimena

Desde la familia remarcaron que cualquier aporte, sin importar el monto, será de gran ayuda para avanzar con el tratamiento. También solicitaron compartir la campaña para que pueda llegar a más personas.

Contacto para consultas

Quienes necesiten mayor información pueden comunicarse con Claudia Ibáñez, mamá de Jimena, al número de WhatsApp: +54 9 388 504-5378

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