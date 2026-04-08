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8 de abril de 2026 - 17:06
Jujuy.

Se realizó un trasplante de riñón en el hospital Pablo Soria

El paciente es un hombre de Yavi y evoluciona favorablemente tras un trasplante complejo. Es el sexto que se realiza en el hospital Pablo Soria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Trasplante de riñón (foto archivo).

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Según se informó, el procedimiento comenzó en las últimas horas del viernes 3 de abril y finalizó durante la madrugada del sábado. La persona trasplantada es un hombre mayor de edad del departamento Yavi, que se encontraba en lista de espera.

El jefe de Trasplante Renal del hospital Pablo Soria, José Illanes, explicó que se trató de una intervención de alta complejidad. “La persona trasplantada es un hombre mayor de edad del Departamento Yavi, que se encontraba en lista de espera”, indicó. Además, remarcó que “dadas las características de salud de esta persona con hipersensibilidad, es decir, complejidad en su sistema inmunitario, se trató además de un trasplante complejo”.

Un procedimiento complejo con apoyo de todo el sistema público

Illanes detalló que este tipo de trasplantes representa un porcentaje bajo dentro del total de intervenciones renales que se hacen en el país. “Sobre un promedio de 1500 trasplantes renales realizados cada año a nivel nacional, se realizan de 100 a 150 de este tipo en todo el país”, señaló.

También explicó que el órgano llegó desde Neuquén y que fue necesario un operativo coordinado en tiempo y forma. En ese marco, subrayó la intervención de distintas áreas del sistema sanitario provincial. “Contamos con apoyo de todo el hospital Pablo Soria y del sistema público, con la participación fundamental de servicios de Nefrología y de Hemoterapia dado el requerimiento de plasmaféresis”, sostuvo.

Hospital Pablo Soria (6)
Sexto trasplante de riñón en el Hospital Pablo Soria.

Sexto trasplante de riñón en el Hospital Pablo Soria.

De acuerdo a lo informado, el paciente atraviesa el posoperatorio con evolución favorable y con cuidados específicos acordes a este tipo de trasplante.

Jujuy suma seis trasplantes renales en la salud pública

Desde el sistema sanitario provincial recordaron que el primer trasplante renal en la salud pública jujeña se realizó el 24 de diciembre de 2024. Luego se concretaron otros tres durante el primer semestre de 2025 y dos más en los primeros meses de 2026.

Además, destacó la importancia de la donación de órganos y del acceso al trasplante para mejorar la calidad de vida de los pacientes. “El trasplante de órganos es calidad y cantidad de años de vida; además significa mayor calidad de vida respecto a la diálisis”, afirmó.

Donar órganos salva vidas

La donación de órganos, tejidos y células humanas sigue siendo una herramienta clave para salvar vidas. En muchos casos, representa la única alternativa frente a enfermedades graves, congénitas, hereditarias o adquiridas.

En lo que va del año, Jujuy suma 26 procedimientos de ablación realizados en los ámbitos público y privado, luego del reciente operativo multiorgánico concretado también en el hospital Pablo Soria.

Por consultas, está disponible el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), ubicado en Güemes 1360 de San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14. También se puede llamar al teléfono 4221228.

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