Arroz con pollo estilo oriental: una receta sencilla, aromática y llena de sabor

Una receta sencilla, aromática y llena de sabor.

El arroz con pollo estilo oriental es una receta que combina colores, distintas texturas y un balance de sabores que suele gustar a todos en la mesa familiar. La unión de verduras frescas, arroz en su punto justo y pollo bien condimentado hace que cada porción se transforme en una experiencia sabrosa, sin requerir técnicas complejas.

A diferencia de las recetas clásicas, esta variante suma ingredientes que le dan un perfil con influencias de la gastronomía asiática. La salsa de soja, el aceite de sésamo y las verduras salteadas aportan un resultado fragante que mantiene al pollo y al arroz como protagonistas del plato.

Además de su practicidad, se trata de una opción ideal para resolver una comida completa en una sola sartén o wok. Resulta perfecta para un encuentro familiar, un almuerzo o cena de fin de semana, o simplemente para disfrutar de una preparación casera rica y sabrosa.

El secreto para lograr un arroz con pollo lleno de sabor El buen resultado de esta preparación depende de utilizar ingredientes frescos y de lograr una cocción adecuada del arroz. También es fundamental dorar ligeramente el pollo antes de sumar el resto de los componentes, ya que ese paso potencia el sabor final del plato.

Otro punto importante es saltear las verduras el tiempo justo para que mantengan su consistencia. Zanahoria, pimiento, cebolla y arvejas aportan color y un contraste agradable sin perder su textura. Por último, la salsa de soja y el aceite de sésamo se incorporan al final de la cocción para conservar su fragancia y lograr que se integren de forma homogénea con todos los ingredientes. Ingredientes y preparación Para elaborar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes: 2 tazas de arroz de grano largo.

500 gramos de pechuga de pollo en cubos.

1 zanahoria en cubitos.

1 pimiento rojo en tiras.

1 taza de chícharos.

2 huevos.

3 cebollines picados.

2 dientes de ajo finamente picados.

3 cucharadas de salsa de soya.

1 cucharada de aceite de ajonjolí.

2 cucharadas de aceite vegetal.

Sal y pimienta al gusto. Preparación: Cocinar el arroz y dejarlo enfriar por completo .

y dejarlo . Calentar el aceite vegetal en un wok o sartén amplio .

en un . Añadir el pollo previamente condimentado con sal y pimienta hasta que quede bien cocido .

previamente condimentado con hasta que quede bien . Sumar el ajo junto con la zanahoria , el pimiento y los chícharos , y saltear durante algunos minutos .

junto con la , el y los , y . Desplazar los ingredientes hacia un costado del sartén y cocinar los huevos levemente batidos hasta que se formen pequeños trozos. Agregar el arroz ya cocido y mezclar con suavidad hasta integrar .

y mezclar con hasta . Sumar la salsa de soja y el aceite de sésamo .

y el . Incorporar el cebollín finamente picado y volver a combinar los ingredientes .

y volver a . Dejar cocinar un par de minutos adicionales y servir en caliente.

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