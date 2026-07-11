Mundial 2026: el historial de los encuentros entre Argentina-Suiza

Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 22, en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. La Selección llega al cruce con un historial ampliamente favorable: ganó cinco de los siete partidos disputados, empató los otros dos y nunca perdió ante el conjunto europeo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió la clasificación tras remontar un partido difícil ante Egipto y ganar 3-2. Suiza, por su parte, eliminó a Colombia por 4-3 en los penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos.

Argentina domina el historial ante Suiza La Albiceleste consiguió cinco victorias, mientras que se registraron dos empates. Suiza todavía no pudo imponerse frente a la Selección argentina.

Los dos antecedentes en Copas del Mundo también terminaron con triunfo argentino. El primero fue el 2-0 de 1966, mientras que el segundo ocurrió en Brasil 2014, cuando Argentina ganó 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Ángel Di María.

El historial completo: Argentina 2-0 Suiza | Mundial | 1966

| Mundial | 1966 Argentina 5-0 Suiza | Amistoso | 1980

| Amistoso | 1980 Suiza 0-2 Argentina | Amistoso | 1984

| Amistoso | 1984 Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 1990

| Amistoso | 1990 Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 2007

| Amistoso | 2007 Suiza 1-3 Argentina | Amistoso | 2012

| Amistoso | 2012 Argentina 1-0 Suiza | Mundial | 2014 Un lugar en las semifinales Argentina buscará mantener su invicto histórico ante los suizos y continuar su camino hacia el bicampeonato mundial. Suiza, en tanto, vuelve a disputar unos cuartos de final después de 72 años y pretende alcanzar por primera vez las semifinales. El ganador del encuentro avanzará a la semifinal y enfrentará al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra. Los datos más importantes El partido se juega el sábado 11 de julio a las 22 .

. La sede es el Kansas City Stadium .

. Argentina ganó cinco partidos frente a Suiza.

frente a Suiza. Los otros dos encuentros terminaron empatados .

. Suiza nunca venció a la Selección argentina.

Argentina ganó los dos cruces mundialistas.

El último antecedente fue el 1-0 de Brasil 2014 .

. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.