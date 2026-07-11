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11 de julio de 2026 - 10:37
Deportes.

Mundial 2026: el historial de los encuentros entre Argentina-Suiza

Argentina y Suiza disputaron siete partidos, donde la Albiceleste permanece invicta. El sábado será un nuevo encuentro por los cuartos de final del Mundial 2026

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos del Mundial 2026

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni consiguió la clasificación tras remontar un partido difícil ante Egipto y ganar 3-2. Suiza, por su parte, eliminó a Colombia por 4-3 en los penales, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos.

Argentina domina el historial ante Suiza

La Albiceleste consiguió cinco victorias, mientras que se registraron dos empates. Suiza todavía no pudo imponerse frente a la Selección argentina.

Los dos antecedentes en Copas del Mundo también terminaron con triunfo argentino. El primero fue el 2-0 de 1966, mientras que el segundo ocurrió en Brasil 2014, cuando Argentina ganó 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Ángel Di María.

El historial completo:

  • Argentina 2-0 Suiza | Mundial | 1966
  • Argentina 5-0 Suiza | Amistoso | 1980
  • Suiza 0-2 Argentina | Amistoso | 1984
  • Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 1990
  • Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 2007
  • Suiza 1-3 Argentina | Amistoso | 2012
  • Argentina 1-0 Suiza | Mundial | 2014

Un lugar en las semifinales

Argentina buscará mantener su invicto histórico ante los suizos y continuar su camino hacia el bicampeonato mundial. Suiza, en tanto, vuelve a disputar unos cuartos de final después de 72 años y pretende alcanzar por primera vez las semifinales.

El ganador del encuentro avanzará a la semifinal y enfrentará al vencedor del partido entre Noruega e Inglaterra.

Los datos más importantes

  • El partido se juega el sábado 11 de julio a las 22.
  • La sede es el Kansas City Stadium.
  • Argentina ganó cinco partidos frente a Suiza.
  • Los otros dos encuentros terminaron empatados.
  • Suiza nunca venció a la Selección argentina.
  • Argentina ganó los dos cruces mundialistas.
  • El último antecedente fue el 1-0 de Brasil 2014.
  • El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

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