viernes 10 de julio de 2026
10 de julio de 2026 - 07:15
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Mundial 2026: sobre el final, España le ganó 2 a 1 a Bélgica y es semifinalista

España le ganó a Bélgica este viernes en Los Ángeles. Fue 2 a 1 y se quedó así con otro lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
España le gano a Bélgica y es semifinalista

España le gano a Bélgica y es semifinalista

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Los cuartos de final del Mundial 2026 continuarán este viernes 10 de julio con el enfrentamiento entre España y Bélgica. La Furia Roja llega tras vencer de manera agónica a Portugal, mientras que el seleccionado belga consiguió la clasificación luego de golear a Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, en Los Ángeles.

Final del partido

España derrotó 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Fabián Ruiz abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Charles De Ketelaere igualó a los 40. En el complemento, Pau Cubarsí sacó un remate que el arquero Senne Lammens contuvo a medias y Mikel Merino aprovechó el rebote para marcar el gol de la victoria y asegurar el pase del seleccionado español.

Gol de España

Cubarsí saca un disparo desde la frontal del área, Lammens detiene pero el rechace lo caza Mikel Merino para poner el 2 a 1.

Lo empató Bélgica

Charles De Ketelaere a los 40 minutos del primer tiempo convirtió y así Bélgica empata con España. Están 1 a 1.

Gol de España

A los 29 minutos del primer tiempo, Fabián Ruiz apareció para abrir el marcador ante Bélgica. España gana 1-0 y, por el momento, se está clasificando a las semifinales del Mundial 2026.

Sin goles

Con pocas emociones, el encuentro entre España y Bélgica sigue 0-0. No hay un dominador y pocos remates al araco.

Arrancaron

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputa en el estadio Los Ángeles, de Inglewood.

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