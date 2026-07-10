Mundial 2026: sobre el final, España le ganó 2 a 1 a Bélgica y es semifinalista

Los cuartos de final del Mundial 2026 continuarán este viernes 10 de julio con el enfrentamiento entre España y Bélgica. La Furia Roja llega tras vencer de manera agónica a Portugal, mientras que el seleccionado belga consiguió la clasificación luego de golear a Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, en Los Ángeles.
Final del partido
España derrotó 2-1 a Bélgica en Los Ángeles y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Fabián Ruiz abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Charles De Ketelaere igualó a los 40. En el complemento, Pau Cubarsí sacó un remate que el arquero Senne Lammens contuvo a medias y Mikel Merino aprovechó el rebote para marcar el gol de la victoria y asegurar el pase del seleccionado español.