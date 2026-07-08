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8 de julio de 2026 - 18:07
Deportes.

El DT de Suiza desafió a Argentina antes del cruce por el Mundial 2026

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, palpitó el duelo ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó algunas declaraciones polémicas al analizar el rendimiento del campeón del mundo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El DT de Suiza desafió a Argentina antes del cruce por el Mundial 2026.&nbsp;

El DT de Suiza desafió a Argentina antes del cruce por el Mundial 2026. 

Murat Yakin, técnico de Suiza, calentó la previa del cruce ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026 con algunas frases polémicas sobre el nivel mostrado por el equipo de Lionel Scaloni en la Copa.

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En la previa del choque ante Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, Murat Yakin analizó al equipo de Lionel Scaloni y sorprendió con algunas declaraciones sobre su desempeño en el torneo.

“Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos; trataremos de vencer al campeón”, afirmó en la conferencia de prensa posterior a la clasificación.

Además, Yakin aseguró que el duelo en el Arrowhead Stadium de Kansas City “es un sueño para Suiza” por medirse ante el vigente campeón en la fase eliminatoria del Mundial 2026. De todos modos, advirtió que Argentina “no es invencible”.

El técnico suizo también exhibió su conocimiento del fútbol sudamericano y valoró la reciente victoria ante Colombia. “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos”, afirmó, y agregó que “todos los duelos son importantes”.

Para cerrar, Yakin se mostró orgulloso por los objetivos alcanzados hasta el momento en el Mundial 2026. “Queríamos ser la mejor selección de Suiza que haya participado en la competencia e hicimos historia”, afirmó.

El boleto a la siguiente fase llegó desde la tanda de penales, donde Suiza fue más efectiva. Xhaka, Amdouni, Itten y Vargas —quien convirtió el remate decisivo— marcaron para los suizos, mientras que Quintero, Campaz y Luis Díaz hicieron lo propio para Colombia.

Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa”, concluyó Yakin.

Argentina alcanzó los cuartos de final luego de una agónica remontada ante Egipto. Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron en los últimos 12 minutos para dar vuelta un partido en el que la Selección perdía por dos goles.

Kansas City vuelve a teñirse de celeste y blanco

La victoria 3-2 sobre Egipto desató la ilusión de los fanáticos, que ya organizan su viaje a Kansas para vivir en primera persona el choque del sábado contra Suiza.

Para quienes quieran viajar a Kansas, los pasajes en vuelo directo con salida el 8 de julio y retorno el 12 ya se ofrecen desde u$s2.200.

El acceso al partido también representa un gasto importante: los tickets oficiales de FIFA arrancan en u$s2.200 y las mejores ubicaciones trepan hasta los u$s22.200. Quienes recurren a la reventa deben afrontar precios aún más elevados.

El entusiasmo por el recorrido de la selección también se refleja en los vuelos. Aerolíneas Argentinas reforzará su operación con seis servicios entre Ezeiza y Miami hasta el 10 de julio, con dos vuelos diarios en Airbus A330 para atender la fuerte demanda.

Miami se consolida nuevamente como el gran hub de ingreso para los fanáticos argentinos que llegan a Estados Unidos por el Mundial. Desde esa ciudad, la última escala rumbo a Kansas puede realizarse mediante vuelos internos de compañías como JetBlue, Southwest Airlines, Frontier, Allegiant, Avelo y Breeze.

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